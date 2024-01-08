08 января 2024

Отключение воды на «Курганмашзаводе» не повлияло на выполнение гособоронзаказа

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
На «Курганмашзаводе» водоснабжение идет от резервных источников Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Отключение холодного водоснабжения на «Курганмашзаводе» из-за аварии на сетях водопровода не повлияло на выполнение гособоронзаказа. Вода поступает на предприятие из резервных источников, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»

«Аварийная ситуация на водопроводе по проспекту Машиностроителей никак не повлияла на работоспособность „Курганмашзавода“, поскольку водоснабжение предприятия осуществляется из резервных источников. Гособоронзаказ выполняется согласно графику, предприятие работает в штатном режиме», — сообщили в холдинге.

Ранее URA.RU писало, что из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей была отключена вода на предприятии «Курганмашзавод». Также под ограничение водоснабжения попали ряд других предприятий и организаций.

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Отключение холодного водоснабжения на «Курганмашзаводе» из-за аварии на сетях водопровода не повлияло на выполнение гособоронзаказа. Вода поступает на предприятие из резервных источников, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» «Аварийная ситуация на водопроводе по проспекту Машиностроителей никак не повлияла на работоспособность „Курганмашзавода“, поскольку водоснабжение предприятия осуществляется из резервных источников. Гособоронзаказ выполняется согласно графику, предприятие работает в штатном режиме», — сообщили в холдинге. Ранее URA.RU писало, что из-за аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей была отключена вода на предприятии «Курганмашзавод». Также под ограничение водоснабжения попали ряд других предприятий и организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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