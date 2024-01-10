США вмешались в ситуацию с массовым насилием в Эквадоре

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Вашингтон готов оказать необходимую поддержку Эквадору Фото:

В США следят за ходом событий вооруженного беспорядка в Эквадоре, а также координируют шаги с верховным руководством страны. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента.

«Мы осведомлены о сообщениях касательно серии взрывов в Эквадоре и внимательно следим за ситуацией», — передает РИА Новости слова источника из госдепа США. Он отметил, что в Вашингтоне осуждают проходящие беспорядки.

По его словам, Соединенные Штаты координируют дальнейшие шаги по урегулированию инцидента с верховным руководством Эквадора. Кроме того, представитель госдепартамента заявил о готовности США оказать необходимую помощь.

Вооруженные бандиты расстреливают мирных жителей и полицейских в Эквадоре, а также берут в заложники людей. Боевики успели забрать в заложники работников местного телеканала TC Television и сотрудников охраны пяти тюрем. Большую часть телевизионщиков сотрудники полиции уже высвободили. Президент Эквадора Даниэль Нобора объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта и поручил армии страны уничтожить преступников.

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В США следят за ходом событий вооруженного беспорядка в Эквадоре, а также координируют шаги с верховным руководством страны. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента. «Мы осведомлены о сообщениях касательно серии взрывов в Эквадоре и внимательно следим за ситуацией», — передает РИА Новости слова источника из госдепа США. Он отметил, что в Вашингтоне осуждают проходящие беспорядки. По его словам, Соединенные Штаты координируют дальнейшие шаги по урегулированию инцидента с верховным руководством Эквадора. Кроме того, представитель госдепартамента заявил о готовности США оказать необходимую помощь. Вооруженные бандиты расстреливают мирных жителей и полицейских в Эквадоре, а также берут в заложники людей. Боевики успели забрать в заложники работников местного телеканала TC Television и сотрудников охраны пяти тюрем. Большую часть телевизионщиков сотрудники полиции уже высвободили. Президент Эквадора Даниэль Нобора объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта и поручил армии страны уничтожить преступников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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