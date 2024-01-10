Минкультуры год переманивало из ХМАО нового гендиректора Свердловской музкомедии

10 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

По словам Учайкиной, кандидатов на пост директора было несколько Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский театр музкомедии находился четыре года без генерального директора, потому что все это время шел подбор кандидатуры. Когда речь зашла о Яне Смоленцеве, то пришлось проводить переговоры с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа в течение года, пояснила министр культуры региона Светлана Учайкина. «Все четыре года, как нет с нами Михаила Вячеславовича [Сафронова], исполняла обязанности Галина Николаевна Безуглова, которая, работая 43 года в театре, была верным помощником и заместителем Сафронова. Она наотрез отказалась принимать предложение, поэтому мы очень долго отбирали кандидатуры, их было несколько. На наш взгляд, решение принималось коллегиально, Ян Александрович — это та кандидатура, которая сегодня нужна театру. Он молодой, амбициозный, перспективный, грамотный», — отметила Учайкина на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам в течение года шли переговоры с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы Смоленцева перевели в Екатеринбург. «Не хотели отпускать, поскольку с приходом Яна Александровича театр юного зрителя в Нижневартовске преобразился, расцвел, стал театром, в который приходили зрители, он принимал фестивали, показывал свои постановки», — кратко рассказала министр культуры об управленческом опыте нового директора музкомедии. Четыре года назад скончался директор музкомедии Михаил Сафроновым, после этого временно исполняющим обязанности главы стала Галина Безуглова. С тех пор театр существовал без генерального директора, но в конце декабря 2023 года им официально стал Ян Смоленцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский театр музкомедии находился четыре года без генерального директора, потому что все это время шел подбор кандидатуры. Когда речь зашла о Яне Смоленцеве, то пришлось проводить переговоры с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа в течение года, пояснила министр культуры региона Светлана Учайкина. «Все четыре года, как нет с нами Михаила Вячеславовича [Сафронова], исполняла обязанности Галина Николаевна Безуглова, которая, работая 43 года в театре, была верным помощником и заместителем Сафронова. Она наотрез отказалась принимать предложение, поэтому мы очень долго отбирали кандидатуры, их было несколько. На наш взгляд, решение принималось коллегиально, Ян Александрович — это та кандидатура, которая сегодня нужна театру. Он молодой, амбициозный, перспективный, грамотный», — отметила Учайкина на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам в течение года шли переговоры с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы Смоленцева перевели в Екатеринбург. «Не хотели отпускать, поскольку с приходом Яна Александровича театр юного зрителя в Нижневартовске преобразился, расцвел, стал театром, в который приходили зрители, он принимал фестивали, показывал свои постановки», — кратко рассказала министр культуры об управленческом опыте нового директора музкомедии. Четыре года назад скончался директор музкомедии Михаил Сафроновым, после этого временно исполняющим обязанности главы стала Галина Безуглова. С тех пор театр существовал без генерального директора, но в конце декабря 2023 года им официально стал Ян Смоленцев.