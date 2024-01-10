Минкультуры год переманивало из ХМАО нового гендиректора Свердловской музкомедии

Свердловский театр музкомедии находился четыре года без генерального директора, потому что все это время шел подбор кандидатуры. Когда речь зашла о Яне Смоленцеве, то пришлось проводить переговоры с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа в течение года, пояснила министр культуры региона Светлана Учайкина.
«Все четыре года, как нет с нами Михаила Вячеславовича [Сафронова], исполняла обязанности Галина Николаевна Безуглова, которая, работая 43 года в театре, была верным помощником и заместителем Сафронова. Она наотрез отказалась принимать предложение, поэтому мы очень долго отбирали кандидатуры, их было несколько. На наш взгляд, решение принималось коллегиально, Ян Александрович — это та кандидатура, которая сегодня нужна театру. Он молодой, амбициозный, перспективный, грамотный», — отметила Учайкина на пресс-конференции в ТАСС.
По ее словам в течение года шли переговоры с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы Смоленцева перевели в Екатеринбург. «Не хотели отпускать, поскольку с приходом Яна Александровича театр юного зрителя в Нижневартовске преобразился, расцвел, стал театром, в который приходили зрители, он принимал фестивали, показывал свои постановки», — кратко рассказала министр культуры об управленческом опыте нового директора музкомедии.
Четыре года назад скончался директор музкомедии Михаил Сафроновым, после этого временно исполняющим обязанности главы стала Галина Безуглова. С тех пор театр существовал без генерального директора, но в конце декабря 2023 года им официально стал Ян Смоленцев.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.