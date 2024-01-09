Оппозиционный блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) похвалил условия содержания в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, которые обеспечивают сотрудники регионального УФСИН. Заявление он сделал в ходе свидания в режиме ВКС, видео с заявлением распространяется в социальных сетях.
«Условия содержания… Ваша „коробка“, уважаемые [сотрудники УФСИН по ЯНАО], отличная, гораздо лучше, чем ИК-6 во Владимире. С едой все нормально, все хорошо», — сообщил Алексей Навальный в ходе видеосвидания.
Ранее агентство сообщило о том, что Навальный был перевезен в ИК-3 в поселке Харп накануне Нового года. На Ямал его везли через Челябинск и Екатеринбург.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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