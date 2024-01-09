09 января 2024

Навальный* похвалил силовиков ЯНАО. Фото

Навальный* сообщил, что условия содержания в ИК-3 лучше, чем во Владимире
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, кпп, фсин россии, исправительная колония, место заключения, пенитенциарная система
Экстремист и террорист Навальный похвалил условия в ИК-3 в ЯНАО Фото:

Оппозиционный блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) похвалил условия содержания в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, которые обеспечивают сотрудники регионального УФСИН. Заявление он сделал в ходе свидания в режиме ВКС, видео с заявлением распространяется в социальных сетях.

«Условия содержания… Ваша „коробка“, уважаемые [сотрудники УФСИН по ЯНАО], отличная, гораздо лучше, чем ИК-6 во Владимире. С едой все нормально, все хорошо», — сообщил Алексей Навальный в ходе видеосвидания.

Ранее агентство сообщило о том, что Навальный был перевезен в ИК-3 в поселке Харп накануне Нового года. На Ямал его везли через Челябинск и Екатеринбург.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Алексей Навальный* в ходе свидания в режиме ВКС
Алексей Навальный* в ходе свидания в режиме ВКС
Фото:

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Оппозиционный блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) похвалил условия содержания в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, которые обеспечивают сотрудники регионального УФСИН. Заявление он сделал в ходе свидания в режиме ВКС, видео с заявлением распространяется в социальных сетях. «Условия содержания… Ваша „коробка“, уважаемые [сотрудники УФСИН по ЯНАО], отличная, гораздо лучше, чем ИК-6 во Владимире. С едой все нормально, все хорошо», — сообщил Алексей Навальный в ходе видеосвидания. Ранее агентство сообщило о том, что Навальный был перевезен в ИК-3 в поселке Харп накануне Нового года. На Ямал его везли через Челябинск и Екатеринбург. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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