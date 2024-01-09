Навальный* похвалил силовиков ЯНАО. Фото

Навальный* сообщил, что условия содержания в ИК-3 лучше, чем во Владимире

10 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Экстремист и террорист Навальный похвалил условия в ИК-3 в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оппозиционный блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) похвалил условия содержания в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, которые обеспечивают сотрудники регионального УФСИН. Заявление он сделал в ходе свидания в режиме ВКС, видео с заявлением распространяется в социальных сетях. «Условия содержания… Ваша „коробка“, уважаемые [сотрудники УФСИН по ЯНАО], отличная, гораздо лучше, чем ИК-6 во Владимире. С едой все нормально, все хорошо», — сообщил Алексей Навальный в ходе видеосвидания. Ранее агентство сообщило о том, что Навальный был перевезен в ИК-3 в поселке Харп накануне Нового года. На Ямал его везли через Челябинск и Екатеринбург. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Алексей Навальный* в ходе свидания в режиме ВКС Фото: скрин с видео в telegram-канале «Двач» — https://t.me/ru2ch/101017

Оппозиционный блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) похвалил условия содержания в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, которые обеспечивают сотрудники регионального УФСИН. Заявление он сделал в ходе свидания в режиме ВКС, видео с заявлением распространяется в социальных сетях. «Условия содержания… Ваша „коробка“, уважаемые [сотрудники УФСИН по ЯНАО], отличная, гораздо лучше, чем ИК-6 во Владимире. С едой все нормально, все хорошо», — сообщил Алексей Навальный в ходе видеосвидания. Ранее агентство сообщило о том, что Навальный был перевезен в ИК-3 в поселке Харп накануне Нового года. На Ямал его везли через Челябинск и Екатеринбург. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов