Курганские полицейские нашли оружие и взрывчатку при проверке мигрантов

За две недели полицейские провели 464 проверочных рейда на мигрантов и изъяли более 30 единиц оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские сотрудники оперативных подразделений УМВД России по региону в ходе рейдов на мигрантов изъяли десятки единиц огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и патроны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года проведено 464 проверочных рейда. Осуществлено 1211 проверок мест пребывания мигрантов, 502 объекта временного проживания, 249 строительных площадок, 460 предприятий сферы услуг и рынков. Из незаконного оборота изъято 30 единиц гладкоствольного оружия, более 0,5 кг взрывчатых веществ, 130 патронов», — указано на сайте курганского УМВД. Отмечается, что за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности было привлечено 65 мигрантов, а двое выдворены за пределы РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане полицейские устроили проверку мигрантов на стройках и рынках. Было выявлено порядка 70 нарушений, половину из которых совершили работодатели. Также сообщалось, что полицейские задержали курганца, который подозревается в незаконном изготовлении оружия. У мужчины были найдены незаконно хранящиеся патроны и гладкоствольное ружье.