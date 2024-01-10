Свердловчанина, изнасиловавшего дочку, оставили в СИЗО

Отцу, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери в Кедровке (Свердловская область), продлили срок пребывания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Березовском городском суде.
В СИЗО мужчина будет находиться до 8 февраля, пояснили в суде. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
Об изнасиловании URA.RU сообщило 9 ноября 2023 года. Однако ЧП, по данным telegram-канала Shot, произошло еще минувшим летом. Тогда школьница приехала к отцу в гости из Челябинской области. В один из дней мужчина, предположительно, ворвался к ней в комнату и изнасиловал.
После этого девочка уехала к маме и лишь спустя некоторое время призналась ей в случившемся. Полицейские поймали отца, когда он был на работе, говорил агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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