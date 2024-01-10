Из курганского депздрава уволилась ответственная за обеспечение лекарствами

11 января 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Уволилась начальник отдела организации лекарственного обеспечения Фото: Александр Елизаров © URA.RU Екатерина Барабашева уволилась с должности начальника организации лекарственного обеспечения и высокотехнологической помощи департамента здравоохранения Курганской области. В пресс-службе депздрава URA.RU подтвердили эту информацию. «Барабашева Е.В. уволилась по собственному желанию. К ее работе департамент претензий не имеет. В настоящее время должность начальника отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи является вакантной», — ответили в депздраве на запрос агентства. Свободными в депздраве остаются несколько руководящих должностей. Например, начальника управления лицензирования и организации медицинской помощи и реализации государственных программ, начальника отдела развития медицинской помощи детям и родовспоможения, начальника управления экономики и финансов. URA.RU писало, что в сентябре 2023 года в Курганской области онкобольные остались без дорогостоящих противоопухолевых лекарств. По данным прокуратуры, это произошло из-за просчетов Курганского онкологического диспансера и департамента здравоохранения при планировании закупок. Также в надзорном ведомстве сообщали о проблемах с лекарствами в ФАПах.

Екатерина Барабашева уволилась с должности начальника организации лекарственного обеспечения и высокотехнологической помощи департамента здравоохранения Курганской области. В пресс-службе депздрава URA.RU подтвердили эту информацию. «Барабашева Е.В. уволилась по собственному желанию. К ее работе департамент претензий не имеет. В настоящее время должность начальника отдела организации лекарственного обеспечения и высокотехнологичной помощи является вакантной», — ответили в депздраве на запрос агентства. Свободными в депздраве остаются несколько руководящих должностей. Например, начальника управления лицензирования и организации медицинской помощи и реализации государственных программ, начальника отдела развития медицинской помощи детям и родовспоможения, начальника управления экономики и финансов. URA.RU писало, что в сентябре 2023 года в Курганской области онкобольные остались без дорогостоящих противоопухолевых лекарств. По данным прокуратуры, это произошло из-за просчетов Курганского онкологического диспансера и департамента здравоохранения при планировании закупок. Также в надзорном ведомстве сообщали о проблемах с лекарствами в ФАПах.