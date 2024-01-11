Подростка, убившего подругу и ее мать в Екатеринбурге, оставили в СИЗО

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей подростку, подозреваемому в убийстве 17-летней подруги и ее матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
Судебный процесс состоялся 10 января. Школьник будет находиться в СИЗО до 13 февраля, уточнили в суде.
О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.