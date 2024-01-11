11 января 2024

Подростка, убившего подругу и ее мать в Екатеринбурге, оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, подросток убийца, дубович дмитрий
Школьник находится под стражей с 2023 года Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей подростку, подозреваемому в убийстве 17-летней подруги и ее матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Судебный процесс состоялся 10 января. Школьник будет находиться в СИЗО до 13 февраля, уточнили в суде.

О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей подростку, подозреваемому в убийстве 17-летней подруги и ее матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Судебный процесс состоялся 10 января. Школьник будет находиться в СИЗО до 13 февраля, уточнили в суде. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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