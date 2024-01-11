Мальчик, которого выгуливали босиком в Екатеринбурге, боялся умереть от холода

12 января 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

С мамой ребенка уже работают полицейские (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу Ребенок, которого выгуливали без обуви в Екатеринбурге, заявлял матери, что боится умереть от холода. Такими подробностями с URA.RU поделилась очевидица происшествия. «Мальчишка шел с собакой, плакал и говорил маме: „А если я умру?“. На это она ему со спокойным и надменным лицом отвечала, что он не умрет, а просто заболеет», — рассказала девушка. Она призналась, что сразу не осознала ситуацию. «Когда вышла обратно, то на улице уже никого не было», — добавила очевидица. Женщина выгуливала ребенка без обуви вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурге. Якобы она хотела таким образом воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. По словам очевидцев, мальчик сильно плакал и кричал. Полицейские вызвали женщину на допрос. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, свердловчанке может грозить уголовная ответственность.

Ребенок, которого выгуливали без обуви в Екатеринбурге, заявлял матери, что боится умереть от холода. Такими подробностями с URA.RU поделилась очевидица происшествия. «Мальчишка шел с собакой, плакал и говорил маме: „А если я умру?“. На это она ему со спокойным и надменным лицом отвечала, что он не умрет, а просто заболеет», — рассказала девушка. Она призналась, что сразу не осознала ситуацию. «Когда вышла обратно, то на улице уже никого не было», — добавила очевидица. Женщина выгуливала ребенка без обуви вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурге. Якобы она хотела таким образом воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. По словам очевидцев, мальчик сильно плакал и кричал. Полицейские вызвали женщину на допрос. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, свердловчанке может грозить уголовная ответственность.