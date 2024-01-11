11 января 2024

Мальчик, которого выгуливали босиком в Екатеринбурге, боялся умереть от холода

© Служба новостей «URA.RU»
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С мамой ребенка уже работают полицейские (архивное фото) Фото:
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Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу

Ребенок, которого выгуливали без обуви в Екатеринбурге, заявлял матери, что боится умереть от холода. Такими подробностями с URA.RU поделилась очевидица происшествия.

«Мальчишка шел с собакой, плакал и говорил маме: „А если я умру?“. На это она ему со спокойным и надменным лицом отвечала, что он не умрет, а просто заболеет», — рассказала девушка. Она призналась, что сразу не осознала ситуацию. «Когда вышла обратно, то на улице уже никого не было», — добавила очевидица.

Женщина выгуливала ребенка без обуви вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурге. Якобы она хотела таким образом воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. По словам очевидцев, мальчик сильно плакал и кричал. Полицейские вызвали женщину на допрос. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, свердловчанке может грозить уголовная ответственность.

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Ребенок, которого выгуливали без обуви в Екатеринбурге, заявлял матери, что боится умереть от холода. Такими подробностями с URA.RU поделилась очевидица происшествия. «Мальчишка шел с собакой, плакал и говорил маме: „А если я умру?“. На это она ему со спокойным и надменным лицом отвечала, что он не умрет, а просто заболеет», — рассказала девушка. Она призналась, что сразу не осознала ситуацию. «Когда вышла обратно, то на улице уже никого не было», — добавила очевидица. Женщина выгуливала ребенка без обуви вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурге. Якобы она хотела таким образом воспитать мальчика, который долго выгуливал собаку. По словам очевидцев, мальчик сильно плакал и кричал. Полицейские вызвали женщину на допрос. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, свердловчанке может грозить уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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