Мать, чей сын гулял босым в Екатеринбурге, увезли в СК. Фото

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Женщина находится в СК Чкаловского района Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу

Женщину, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, увезли в Следственный комитет. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, женщина находится в СК Чкаловского района. «Пока только начали поверку», — ответили URA.RU на вопрос в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. Это произошло вечером 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Фото:

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Женщину, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, увезли в Следственный комитет. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, женщина находится в СК Чкаловского района. «Пока только начали поверку», — ответили URA.RU на вопрос в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. Это произошло вечером 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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