Мать, чей сын гулял босым в Екатеринбурге, увезли в СК. Фото

12 января 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Женщина находится в СК Чкаловского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу Женщину, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, увезли в Следственный комитет. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, женщина находится в СК Чкаловского района. «Пока только начали поверку», — ответили URA.RU на вопрос в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. Это произошло вечером 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU

Женщину, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, увезли в Следственный комитет. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, женщина находится в СК Чкаловского района. «Пока только начали поверку», — ответили URA.RU на вопрос в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. Это произошло вечером 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.