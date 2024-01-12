Женщину, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, увезли в Следственный комитет. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, женщина находится в СК Чкаловского района. «Пока только начали поверку», — ответили URA.RU на вопрос в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. Это произошло вечером 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку. Ей может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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