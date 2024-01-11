11 января 2024

В ЯНАО жители аварийного дома незаконно платят за капремонт

Жильцы деревянного дома в Тарко-Сале вынуждены оплачивают несуществующий ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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С жителей аварийного дома в Тарко-Сале взимают плату за капремонт Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) жильцы дома, который был признан аварийным с 2017 года, вносят денежные средства за капитальный ремонт. Об этом URA.RU рассказала женщина, которая проживает в одной из квартир деревянного жилища.

«Наш 16 дом по улице Юбилейная признан аварийным с 2017 года. Стоим в очереди на переселение. Но, почему-то с нас берут плату за капитальный ремонт! По закону мы имеем право не платить за него», — поделилась собеседница URA.RU Людмила Макар.

В администрации Пуровского района корреспонденту агентства сообщили, что жильцы не должны оплачивать взносы за капитальный ремонт в связи с тем, что дом выполнен в деревянном исполнении, а также не включен в региональную программу капитального ремонта. «В случае, если жильцы обнаружили в своих квитанциях такие начисления, им необходимо обратиться в ЕРИЦ ЯНАО для разрешения вопроса. Подробные консультации готовы дать и сотрудники департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о требованиях жителей Надыма (ЯНАО) совершить перерасчет оплаты капремонта. По словам горожан, сумма за данную услугу начисляется в двух квитанциях ЖКХ.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) жильцы дома, который был признан аварийным с 2017 года, вносят денежные средства за капитальный ремонт. Об этом URA.RU рассказала женщина, которая проживает в одной из квартир деревянного жилища. «Наш 16 дом по улице Юбилейная признан аварийным с 2017 года. Стоим в очереди на переселение. Но, почему-то с нас берут плату за капитальный ремонт! По закону мы имеем право не платить за него», — поделилась собеседница URA.RU Людмила Макар. В администрации Пуровского района корреспонденту агентства сообщили, что жильцы не должны оплачивать взносы за капитальный ремонт в связи с тем, что дом выполнен в деревянном исполнении, а также не включен в региональную программу капитального ремонта. «В случае, если жильцы обнаружили в своих квитанциях такие начисления, им необходимо обратиться в ЕРИЦ ЯНАО для разрешения вопроса. Подробные консультации готовы дать и сотрудники департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о требованиях жителей Надыма (ЯНАО) совершить перерасчет оплаты капремонта. По словам горожан, сумма за данную услугу начисляется в двух квитанциях ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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