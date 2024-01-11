Жители города в ЯНАО оплачивают капремонт в двойном размере

В Надыме горожане требуют перерасчет оплаты за капитальный ремонт

12 января 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

В Надыме произошла путаница с оплатой капремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) утверждают, что оплачивают капитальный ремонт по двум квитанциям одновременно. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «Сейчас заметила, что оплачивала за капремонт сразу в двух квитанциях почти год — в квитанции „ЕРИЦ ЯНАО“ и „Газпром энергосбыт Тюмень“. Можно ли теперь сделать перерасчет?», — написала Настасья Смирнова в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Ямальцы подтвердили, что столкнулись с данной ситуацией. «Сегодня посмотрел платежки за ЖКК и обнаружил, что пункт за капремонт — 1063 рублей, присутствует в обеих платежках от „Тюменьэнергосбыт“ и от „ЕРИЦ“», — поделился Эдуард Доценко. «То же самое. И год назад и в позапрошлом так было», — рассказал Андрей Телипенко. Представители «ЕРИЦ ЯНАО» сообщили корреспонденту URA.RU, что компания исключила из своего платежного документа строку Фонда капитального ремонта с декабря 2023 года в связи с расторжением договора. «Последний раз строка с начислениями появлялась в ноябрьском платежном документе, который жители получили в начале декабря. В настоящее время компания не оказывает никакие услуги ФКР в Надыме. У потребителей-должников долг в программном комплексе был обнулен, что отобразилось в платежных документах за декабрь. На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая задвоения начислений за капремонт в адрес ЕРИЦ не предоставлено, в центры обслуживания также с подтверждением подобной проблемы клиенты не обращались. Мы провели дополнительную проверку, долги и оплаты в адрес ФКР в программном комплексе ЕРИЦ отсутствуют», — говорится в сообщении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Надыма (ЯНАО) утверждают, что оплачивают капитальный ремонт по двум квитанциям одновременно. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «Сейчас заметила, что оплачивала за капремонт сразу в двух квитанциях почти год — в квитанции „ЕРИЦ ЯНАО“ и „Газпром энергосбыт Тюмень“. Можно ли теперь сделать перерасчет?», — написала Настасья Смирнова в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Ямальцы подтвердили, что столкнулись с данной ситуацией. «Сегодня посмотрел платежки за ЖКК и обнаружил, что пункт за капремонт — 1063 рублей, присутствует в обеих платежках от „Тюменьэнергосбыт“ и от „ЕРИЦ“», — поделился Эдуард Доценко. «То же самое. И год назад и в позапрошлом так было», — рассказал Андрей Телипенко. Представители «ЕРИЦ ЯНАО» сообщили корреспонденту URA.RU, что компания исключила из своего платежного документа строку Фонда капитального ремонта с декабря 2023 года в связи с расторжением договора. «Последний раз строка с начислениями появлялась в ноябрьском платежном документе, который жители получили в начале декабря. В настоящее время компания не оказывает никакие услуги ФКР в Надыме. У потребителей-должников долг в программном комплексе был обнулен, что отобразилось в платежных документах за декабрь. На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая задвоения начислений за капремонт в адрес ЕРИЦ не предоставлено, в центры обслуживания также с подтверждением подобной проблемы клиенты не обращались. Мы провели дополнительную проверку, долги и оплаты в адрес ФКР в программном комплексе ЕРИЦ отсутствуют», — говорится в сообщении.