Самым популярным сувениром из Тюмени стала нефть

Туристов в Тюмени всегда удивляет местное варенье из шишек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюмень, как столица северного края принимает туристов зимой, в разгар сезона термальных источников. Знатоки уверяют, что самое лучшее время для купания в тюменских термах — январь и февраль, когда морозы уже не такие сильные, но и потепление не наступило. Редакция URA.RU составила список самых популярных сувениров, которые можно привезти в подарок из столицы региона.

Нефть

Тюмень — столица нефтяного края, поэтому неудивительно, что в сувенирных лавках продают «черное золото». Форма разлива самая разная — от крупных колб до нескольких капель. Кстати, именно нефть является самым частым подарком участникам иностранных делегаций в Тюмени.

Конфеты «Квартет»

Сладости тюменской фабрики пользуются спросом как у тюменцев, так и у туристов. В 2023 году конфеты отметили свой 25-летний юбилей и вызвали много положительных отзывов у посетителей выставки «Россия» в Москве на ВДНХ. Выбрать есть из чего, фабрика производит более 80 наименований.

Сладости

Тюмень славится своим производством меда с кедровыми орехами. Но больше всего туристов удивляет варенье из сосновых шишек — такой десерт нигде в России не встретить.

Кости мамонта

Бивни и кости древнего вымершего животного часто встречаются на территории Тюменской области. Саму кость в магазине не купить, а вот вырезанные из нее статуэтки или брелоки продаются в любом сувенирном магазине.

Косметика

Тюменские термальные источники стали местом поставки сырья для производства косметики одного из российских брендов. Кроме воды из уже знаменитого на всю Россию «подземного сибирского моря» в Тюмени добывают сапропель. Это удобрение, богатое минералами и витаминами, которое также используют при производстве масок, бальзамов и скрабов. Продается косметика в аптеках, сувенирных магазинах и онлайн.

Иван-чай

Тюменская область одна из первых запустила производство иван-чая. Местные агрономы даже разработали собственный сушильный аппарат для производства напитка. Сейчас тюменский иван-чай поставляется в России, Азии и Европе. В Тюмени его можно купить почти во всех магазинах и аптеках.

Минеральная вода

С тюменских источников разливается два сорта уникальной минеральной воды. Найти их легко во всех супермаркетах и магазинах города, называются они «Тюменская» и «Тюменская-2». Минералку по праву можно назвать первым известным тюменским брендом. Она поставляется в магазины с уже почти полвека и обладает редким составом.