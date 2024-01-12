Курганский губернатор рассказал, какие умения ценны для журналистов

Губернатор Шумков: журналист должен брать на себя ответственность за информацию

13 января 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Журналист должен жить интересами страны и людей, заявил Вадим Шумков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для журналистов ценно умение брать на себя ответственность за информацию, принимать решения о публикациях и поступать по совести. Его слова приводят в пресс-службе регионального правительства. «Когда утро большинства начинается с просмотра новостей и соцсетей, особенно ценно умение брать на себя ответственность за информацию, размещаемую в публичном пространстве, принимать решения о публикациях, поступать по совести и жить интересами страны и людей. С каждым днем растет запрос на такой подход к подаче информации, на честность и настоящих героев, созидающих и делающих мир лучше и добрее», — приводят слова Шумкова в telegram-канале курганского правительства. Губернатор поблагодарил тех журналистов, кто поддерживает бойцов специальной военной операции, объективно рассказывает о достижениях Курганской области, непредвзято освещает вопросы, помогая повысить эффективность работы органов власти и местного самоуправления. «Желаю вам сохранить ваши лучшие профессиональные качества, новых проектов и творческого вдохновения», — поздравил Шумков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для журналистов ценно умение брать на себя ответственность за информацию, принимать решения о публикациях и поступать по совести. Его слова приводят в пресс-службе регионального правительства. «Когда утро большинства начинается с просмотра новостей и соцсетей, особенно ценно умение брать на себя ответственность за информацию, размещаемую в публичном пространстве, принимать решения о публикациях, поступать по совести и жить интересами страны и людей. С каждым днем растет запрос на такой подход к подаче информации, на честность и настоящих героев, созидающих и делающих мир лучше и добрее», — приводят слова Шумкова в telegram-канале курганского правительства. Губернатор поблагодарил тех журналистов, кто поддерживает бойцов специальной военной операции, объективно рассказывает о достижениях Курганской области, непредвзято освещает вопросы, помогая повысить эффективность работы органов власти и местного самоуправления. «Желаю вам сохранить ваши лучшие профессиональные качества, новых проектов и творческого вдохновения», — поздравил Шумков.