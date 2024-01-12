12 января 2024

Курганский губернатор рассказал, какие умения ценны для журналистов

Губернатор Шумков: журналист должен брать на себя ответственность за информацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Панельная дискуссия с участием Шумкова, Текслера и Якушева на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
Журналист должен жить интересами страны и людей, заявил Вадим Шумков Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для журналистов ценно умение брать на себя ответственность за информацию, принимать решения о публикациях и поступать по совести. Его слова приводят в пресс-службе регионального правительства.

«Когда утро большинства начинается с просмотра новостей и соцсетей, особенно ценно умение брать на себя ответственность за информацию, размещаемую в публичном пространстве, принимать решения о публикациях, поступать по совести и жить интересами страны и людей. С каждым днем растет запрос на такой подход к подаче информации, на честность и настоящих героев, созидающих и делающих мир лучше и добрее», — приводят слова Шумкова в telegram-канале курганского правительства.

Губернатор поблагодарил тех журналистов, кто поддерживает бойцов специальной военной операции, объективно рассказывает о достижениях Курганской области, непредвзято освещает вопросы, помогая повысить эффективность работы органов власти и местного самоуправления. «Желаю вам сохранить ваши лучшие профессиональные качества, новых проектов и творческого вдохновения», — поздравил Шумков.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для журналистов ценно умение брать на себя ответственность за информацию, принимать решения о публикациях и поступать по совести. Его слова приводят в пресс-службе регионального правительства. «Когда утро большинства начинается с просмотра новостей и соцсетей, особенно ценно умение брать на себя ответственность за информацию, размещаемую в публичном пространстве, принимать решения о публикациях, поступать по совести и жить интересами страны и людей. С каждым днем растет запрос на такой подход к подаче информации, на честность и настоящих героев, созидающих и делающих мир лучше и добрее», — приводят слова Шумкова в telegram-канале курганского правительства. Губернатор поблагодарил тех журналистов, кто поддерживает бойцов специальной военной операции, объективно рассказывает о достижениях Курганской области, непредвзято освещает вопросы, помогая повысить эффективность работы органов власти и местного самоуправления. «Желаю вам сохранить ваши лучшие профессиональные качества, новых проектов и творческого вдохновения», — поздравил Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...