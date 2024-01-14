Суд оставил в СИЗО обвиняемых в убийстве курганского журналиста Кирсанова

СУ СК попросил оставить в СИЗО обвиняемых в убийстве журналиста из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова. Бывшие жители Кургана — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев — пробудут в СИЗО до середины весны. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство сотрудников СУ СК России по Курганской области и продлить меру пресечения [Курпишеву и Штингеру] в виде содержания под стражей на 2 месяца и 27 дней (до 9 апреля 2024 года — прим. URA.RU)», — зачитал решение судья Юрий Банников. Представитель СУ СК утверждает, что данного срока достаточно, чтобы обвиняемые могли ознакомиться с новой версией обвинительного заключения.

Заседание длилось около шести часов. Заслушав все мнения, судья пришел к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следователей.

Ранее обвиняемые попросили выпустить их из СИЗО. Штингер сослался на прогрессирующее заболевание и необходимый медицинский контроль. Защита Курпишева просила заменить изолятор на домашний арест.

Двух бывших курганцев обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. По версии следователей, они помогали членам курганской ОПГ «Локомотив» расправиться с жертвой. Тело журналиста до сих пор не нашли. Дело расследовали более 20 лет. Подозреваемых арестовали в 2021-22 годах и поместили в СИЗО. Курпишев и Штингер свою вину не признают, заявляя о фальсификации доказательств со стороны следователей.

Ранее URA.RU писало о том, что Челябинский суд после предварительного слушания вернул дело курганцев следствию. Причиной явились обнаруженные нарушения, мешающие рассмотрению дела.

В Кургане прошло слушание по продлению меры пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Владимира Кирсанова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев (на фото сидит) просили суд выпустить их из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд удовлетворил ходатайство курганского СУ СК и оставил обвиняемых под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU