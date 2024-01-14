14 января 2024
13 января 2024

Обвиняемые в убийстве журналиста не выйдут из курганского СИЗО до середины весны. Фото, видео

Суд оставил в СИЗО обвиняемых в убийстве курганского журналиста Кирсанова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган
СУ СК попросил оставить в СИЗО обвиняемых в убийстве журналиста из Кургана Фото:

Курганский областной суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова. Бывшие жители Кургана — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев — пробудут в СИЗО до середины весны. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство сотрудников СУ СК России по Курганской области и продлить меру пресечения [Курпишеву и Штингеру] в виде содержания под стражей на 2 месяца и 27 дней (до 9 апреля 2024 года — прим. URA.RU)», — зачитал решение судья Юрий Банников. Представитель СУ СК утверждает, что данного срока достаточно, чтобы обвиняемые могли ознакомиться с новой версией обвинительного заключения.

Заседание длилось около шести часов. Заслушав все мнения, судья пришел к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следователей.

Ранее обвиняемые попросили выпустить их из СИЗО. Штингер сослался на прогрессирующее заболевание и необходимый медицинский контроль. Защита Курпишева просила заменить изолятор на домашний арест.

Двух бывших курганцев обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. По версии следователей, они помогали членам курганской ОПГ «Локомотив» расправиться с жертвой. Тело журналиста до сих пор не нашли. Дело расследовали более 20 лет. Подозреваемых арестовали в 2021-22 годах и поместили в СИЗО. Курпишев и Штингер свою вину не признают, заявляя о фальсификации доказательств со стороны следователей.

Ранее URA.RU писало о том, что Челябинский суд после предварительного слушания вернул дело курганцев следствию. Причиной явились обнаруженные нарушения, мешающие рассмотрению дела.

Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган
В Кургане прошло слушание по продлению меры пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Владимира Кирсанова
Фото:
Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган
Адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев (на фото сидит) просили суд выпустить их из СИЗО
Фото:
Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган
Суд удовлетворил ходатайство курганского СУ СК и оставил обвиняемых под стражей
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский областной суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова. Бывшие жители Кургана — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев — пробудут в СИЗО до середины весны. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Суд принял решение удовлетворить ходатайство сотрудников СУ СК России по Курганской области и продлить меру пресечения [Курпишеву и Штингеру] в виде содержания под стражей на 2 месяца и 27 дней (до 9 апреля 2024 года — прим. URA.RU)», — зачитал решение судья Юрий Банников. Представитель СУ СК утверждает, что данного срока достаточно, чтобы обвиняемые могли ознакомиться с новой версией обвинительного заключения. Заседание длилось около шести часов. Заслушав все мнения, судья пришел к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следователей. Ранее обвиняемые попросили выпустить их из СИЗО. Штингер сослался на прогрессирующее заболевание и необходимый медицинский контроль. Защита Курпишева просила заменить изолятор на домашний арест. Двух бывших курганцев обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. По версии следователей, они помогали членам курганской ОПГ «Локомотив» расправиться с жертвой. Тело журналиста до сих пор не нашли. Дело расследовали более 20 лет. Подозреваемых арестовали в 2021-22 годах и поместили в СИЗО. Курпишев и Штингер свою вину не признают, заявляя о фальсификации доказательств со стороны следователей. Ранее URA.RU писало о том, что Челябинский суд после предварительного слушания вернул дело курганцев следствию. Причиной явились обнаруженные нарушения, мешающие рассмотрению дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...