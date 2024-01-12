В Кургане появится экоцентр для сбора вторсырья

В экоцентре будут принимать вторсырье для переработки
В Кургане появится экоцентр, куда жители города смогут приносить вторсырье. Об этом сообщили активисты «РаСбор» (раздельный сбор отходов).
«В экоцентр горожане смогут приносить вторсырье. Проект «Экологический пункт «РаСбор» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов, набрав 81 балл из 100 возможных», — сообщили активисты изданию 45.RU.
На поддержку проекта будет выделено около миллиона рублей. Начало реализации экоцентра запланировано на 1 февраля 2024 года.
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