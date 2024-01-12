12 января 2024

В Кургане появится экоцентр для сбора вторсырья

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, мусор, бутылки, переработка, вторсырье, пластик, тюк
В экоцентре будут принимать вторсырье для переработки Фото:

В Кургане появится экоцентр, куда жители города смогут приносить вторсырье. Об этом сообщили активисты «РаСбор» (раздельный сбор отходов).

«В экоцентр горожане смогут приносить вторсырье. Проект «Экологический пункт «РаСбор» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов, набрав 81 балл из 100 возможных», — сообщили активисты изданию 45.RU.

На поддержку проекта будет выделено около миллиона рублей. Начало реализации экоцентра запланировано на 1 февраля 2024 года.

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В Кургане появится экоцентр, куда жители города смогут приносить вторсырье. Об этом сообщили активисты «РаСбор» (раздельный сбор отходов). «В экоцентр горожане смогут приносить вторсырье. Проект «Экологический пункт «РаСбор» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов, набрав 81 балл из 100 возможных», — сообщили активисты изданию 45.RU. На поддержку проекта будет выделено около миллиона рублей. Начало реализации экоцентра запланировано на 1 февраля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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