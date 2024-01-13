Что известно о новом лидере Тайваня Лай Циндэ

На острове Тайвань13 января прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ. Чем известен новый глава администрации — читайте в материале URA.RU.
Биография
Лай Циндэ родился 6 октября 1959 года в городе Ванли на острове Тайвань. У него было пятеро братьев и сестер, семья жила бедно. По словам Лай Циндэ, тяжелое детство научило его усердно работать и помогло достичь больших успехов.
У него есть медицинское образование, полученное в двух престижных тайваньских университетах. Он также окончил магистратуру Гарвардского университета. В 1990 году Лай Циндэ принял решение сменить сферу своей деятельности на политику. Он стал депутатом Законодательного юаня до мэра Южного Тайваня в 2010-м, а в 2017 году его назначили премьер-министром Китайской Республики.
В 2019 году Лай Циндэ впервые участвовал в выборах на должность главы администрации. Однако он на праймериз уступил экс-главе администрации Цай Инвэнь и пошел на выборы под ее «вторым номером». На посту вице-президента Лай Циндэ активно прикладывал усилия по поддержанию отношений со странами, которые признавали суверенитет Тайваня. В 2022 году его избрали председателем Демократической прогрессивной партии, а в 2023 году он снова выдвинул свою кандидатуру на выборы 16-го президента Китайской Республики.
Как на тайваньские выборы отреагировали в Пекине и Москве
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних факторов. «Мы будем придерживаться „Консенсуса 1992 года“, который воплощает принцип „одного Китая“», — заявил он.
Китайский фактор стал одним из ключевых на выборах главы администрации на Тайване. Дебаты между тремя кандидатами на пост лидера часто перерастали в споры о том, как именно острову нужно выстраивать отношения с Китаем. Во время предвыборной кампании Лай заявил, что намерен сохранить статус-кво в отношениях с КНР. Он не планирует формально провозглашать независимость Тайваня, однако будет защищать остров от угроз и запугивания со стороны Китая.
Китайский президент Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение с островом «исторической необходимостью». Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР часто критиковала Лая Циндэ, называя его «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе». Она призывала жителей острова «сделать правильный выбор» и проголосовать за оппозицию.
По словам Лая Циндэ, Китай активно предпринимал попытки вмешаться в выборы главы администрации на Тайване, прибегая к военному, политическому и экономическому давлению. Отмечается, что с начала 2024 года над Тайванем практически каждый день появлялись китайские аэростаты, а в последние сутки к острову приблизились восемь китайских военных самолетов и шесть военных кораблей. Также власти Китая сообщили о приостановке снижения тарифов на химическую продукцию из Тайваня и подчеркнули, что подобные меры могут быть предприняты и в отношении других групп товаров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на результаты выборов главы администрации острова Тайвань. По ее словам, РФ отрицает независимость Тайваня в любом формате. Она отметила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.
Как прошли выборы
Лая Циндэ получил 40% голосов. Кандидат от оппозиционной националистической партии Гоминьдана Хоу Юй набрал 33%. А третий кандидат Ко Вэнь-дже собрал 26%.
Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем, чтобы избежать конфронтации. Избранный глава Тайваня дал обещание защищать остров от угроз и запугивания со стороны Китая. Он призвал Пекин переосмыслить тактику давления и отметил, что «не питает иллюзий» относительно его намерений.
Лай Циндэ намерен продолжить военные реформы, защитить политику от вмешательства и обезопасить экономику от принуждения. Он заявил, что сосредоточен на обеспечении глобального статуса Тайваня путем укрепления связей с США и другими дружественными странами.
В ходе предвыборной кампании Лай Циндэ заявил, что у него отсутствуют планы по провозглашению независимости острова. По его словам, Тайвань уже является суверенным под своим официальным названием Китайская Республика.
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