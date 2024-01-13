Китай отреагировал на выборы на Тайване

Китай будет противостоять сепаратизму на Тайване
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Китай не признал выборы на Тайване 13 января Фото:

Китай будет противостоять действиям, направленным на достижение независимости острова Тайвань. Прошедшие выборы показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет общественное мнение. Эту позицию Пекина по выборам на Тайване озвучил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

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«Мы будем придерживаться „Консенсуса 1992 года“, который воплощает принцип „одного Китая“, и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — приводит РИА новости слова Биньхуа.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов парламента прошли в субботу. По данным местного ЦИК, явка составила 69,8%. Кандидат от Деппартии Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, набрал наибольшее число голосов. После выборов он заявил, что готов на диалог с Китаем, но будет противостоять угрозам КНР. Россия обозначила свою позицию по выборам. По заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Тайвань является неотъемлемой частью Китая и Москва выступает против независимости острова в любой форме.

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Китай будет противостоять действиям, направленным на достижение независимости острова Тайвань. Прошедшие выборы показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет общественное мнение. Эту позицию Пекина по выборам на Тайване озвучил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. «Мы будем придерживаться „Консенсуса 1992 года“, который воплощает принцип „одного Китая“, и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — приводит РИА новости слова Биньхуа. Выборы главы администрации Тайваня и депутатов парламента прошли в субботу. По данным местного ЦИК, явка составила 69,8%. Кандидат от Деппартии Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, набрал наибольшее число голосов. После выборов он заявил, что готов на диалог с Китаем, но будет противостоять угрозам КНР. Россия обозначила свою позицию по выборам. По заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Тайвань является неотъемлемой частью Китая и Москва выступает против независимости острова в любой форме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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