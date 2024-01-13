В мире Азия Выступающий за независимость Тайваня объявил о своей победе на выборах 13 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + Лай Циндэ одержал победу на выборах в Тайване Фото: AP/TASS На Тайване 13 января прошли президентские выборы. На них одержал победу выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ. «Выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах главы администрации острова», — говорится в сообщении. Трансляция итогов шла на телеканале TVBS News. Ранее сообщалось, что Лай Циндэ лидировал на выборах главы администрации острова, передает RT. Профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй предсказал победу Лая Циндэ, сообщает телеканал 360. На Тайване 13 января прошли президентские выборы. На них одержал победу выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ. «Выступающий за независимость кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах главы администрации острова», — говорится в сообщении. Трансляция итогов шла на телеканале TVBS News. Ранее сообщалось, что Лай Циндэ лидировал на выборах главы администрации острова, передает RT. Профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй предсказал победу Лая Циндэ, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям