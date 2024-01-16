В курганской Росгвардии обсуждают перевод главы управления Охрименко в Челябинск. Инсайд

16 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Полковник курганской Росгвардии Охрименко переходит на новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко в феврале покинет свою должность и перейдет на работу в соседнюю Челябинскую область. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Олега Охрименко переводят в другой регион, вероятнее всего — Челябинск. Уже пришел приказ об освобождении его от должности в начале февраля», — говорят источники. На смену полковнику полиции пребудет новый иногородний силовик из Центрального или Южного округов войск национальной гвардии. Точных данных о новом будущем главе управления пока нет. Охрименко был назначен на должность в ноябре 2022 года. В настоящее время полковник уехал из региона. Вернется ли он в Курган — пока неизвестно. В управлении редакции сообщили, что Охрименко находится в плановом отпуске. Врио начальника является заместитель начальника управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Евгений Реутов. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что из курганской Росгвардии уволился первый замначальника управления. Полковника Николая Суханова проводили на пенсию.

Начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко в феврале покинет свою должность и перейдет на работу в соседнюю Челябинскую область. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Олега Охрименко переводят в другой регион, вероятнее всего — Челябинск. Уже пришел приказ об освобождении его от должности в начале февраля», — говорят источники. На смену полковнику полиции пребудет новый иногородний силовик из Центрального или Южного округов войск национальной гвардии. Точных данных о новом будущем главе управления пока нет. Охрименко был назначен на должность в ноябре 2022 года. В настоящее время полковник уехал из региона. Вернется ли он в Курган — пока неизвестно. В управлении редакции сообщили, что Охрименко находится в плановом отпуске. Врио начальника является заместитель начальника управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Евгений Реутов. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что из курганской Росгвардии уволился первый замначальника управления. Полковника Николая Суханова проводили на пенсию.