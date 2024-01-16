В курганской Росгвардии обсуждают перевод главы управления Охрименко в Челябинск. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День памяти героев. Курган, охрименко олег
Полковник курганской Росгвардии Охрименко переходит на новую работу Фото:

Начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко в феврале покинет свою должность и перейдет на работу в соседнюю Челябинскую область. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству.

«Олега Охрименко переводят в другой регион, вероятнее всего — Челябинск. Уже пришел приказ об освобождении его от должности в начале февраля», — говорят источники. На смену полковнику полиции пребудет новый иногородний силовик из Центрального или Южного округов войск национальной гвардии. Точных данных о новом будущем главе управления пока нет.

Охрименко был назначен на должность в ноябре 2022 года. В настоящее время полковник уехал из региона. Вернется ли он в Курган — пока неизвестно.

В управлении редакции сообщили, что Охрименко находится в плановом отпуске. Врио начальника является заместитель начальника управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Евгений Реутов. В ведомстве воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что из курганской Росгвардии уволился первый замначальника управления. Полковника Николая Суханова проводили на пенсию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко в феврале покинет свою должность и перейдет на работу в соседнюю Челябинскую область. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Олега Охрименко переводят в другой регион, вероятнее всего — Челябинск. Уже пришел приказ об освобождении его от должности в начале февраля», — говорят источники. На смену полковнику полиции пребудет новый иногородний силовик из Центрального или Южного округов войск национальной гвардии. Точных данных о новом будущем главе управления пока нет. Охрименко был назначен на должность в ноябре 2022 года. В настоящее время полковник уехал из региона. Вернется ли он в Курган — пока неизвестно. В управлении редакции сообщили, что Охрименко находится в плановом отпуске. Врио начальника является заместитель начальника управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Евгений Реутов. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что из курганской Росгвардии уволился первый замначальника управления. Полковника Николая Суханова проводили на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...