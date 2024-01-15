15 января 2024

Турагентство предлагает курганцам сфотографироваться с депутатом ГД Ильтяковым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, ильтяков александр
Турагентство предложило клиентам пообщаться и сделать фотографию с Ильтяковым Фото:

Курганское турагентство на Крещение предлагает клиентам отправиться на автобусную экскурсию в село Частоозерье за 1600 рублей. В программе тура указано, что у каждого участника будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым.

«Приглашаем 18—19 января 2024 года на традиционную автобусную экскурсию в село Частоозерье. У каждого будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом ГД А.В. Ильтяковым, который ежегодно лично участвует в празднике», — указано в сообщении компании.

В стоимость тура входит проезд, концерт рок-группы «Черный кофе», посещение храма, где выступит мужской ансамбль «DOROS» и участие в крещенских купаниях. Александр Ильтяков является организатором многих масштабных мероприятий в Частоозерском округе, ежегодно лично участвует в празднике Крещения.

URA.RU писало, что в Частоозерье в 2024 году празднование Крещения Господня пройдет на озере Поддувальное. Для праздника был построен ледяной храм, оборудована купель.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганское турагентство на Крещение предлагает клиентам отправиться на автобусную экскурсию в село Частоозерье за 1600 рублей. В программе тура указано, что у каждого участника будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. «Приглашаем 18—19 января 2024 года на традиционную автобусную экскурсию в село Частоозерье. У каждого будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом ГД А.В. Ильтяковым, который ежегодно лично участвует в празднике», — указано в сообщении компании. В стоимость тура входит проезд, концерт рок-группы «Черный кофе», посещение храма, где выступит мужской ансамбль «DOROS» и участие в крещенских купаниях. Александр Ильтяков является организатором многих масштабных мероприятий в Частоозерском округе, ежегодно лично участвует в празднике Крещения. URA.RU писало, что в Частоозерье в 2024 году празднование Крещения Господня пройдет на озере Поддувальное. Для праздника был построен ледяной храм, оборудована купель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...