Турагентство предлагает курганцам сфотографироваться с депутатом ГД Ильтяковым

16 января 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Турагентство предложило клиентам пообщаться и сделать фотографию с Ильтяковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское турагентство на Крещение предлагает клиентам отправиться на автобусную экскурсию в село Частоозерье за 1600 рублей. В программе тура указано, что у каждого участника будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. «Приглашаем 18—19 января 2024 года на традиционную автобусную экскурсию в село Частоозерье. У каждого будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом ГД А.В. Ильтяковым, который ежегодно лично участвует в празднике», — указано в сообщении компании. В стоимость тура входит проезд, концерт рок-группы «Черный кофе», посещение храма, где выступит мужской ансамбль «DOROS» и участие в крещенских купаниях. Александр Ильтяков является организатором многих масштабных мероприятий в Частоозерском округе, ежегодно лично участвует в празднике Крещения. URA.RU писало, что в Частоозерье в 2024 году празднование Крещения Господня пройдет на озере Поддувальное. Для праздника был построен ледяной храм, оборудована купель.

Курганское турагентство на Крещение предлагает клиентам отправиться на автобусную экскурсию в село Частоозерье за 1600 рублей. В программе тура указано, что у каждого участника будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. «Приглашаем 18—19 января 2024 года на традиционную автобусную экскурсию в село Частоозерье. У каждого будет возможность пообщаться и сфотографироваться с депутатом ГД А.В. Ильтяковым, который ежегодно лично участвует в празднике», — указано в сообщении компании. В стоимость тура входит проезд, концерт рок-группы «Черный кофе», посещение храма, где выступит мужской ансамбль «DOROS» и участие в крещенских купаниях. Александр Ильтяков является организатором многих масштабных мероприятий в Частоозерском округе, ежегодно лично участвует в празднике Крещения. URA.RU писало, что в Частоозерье в 2024 году празднование Крещения Господня пройдет на озере Поддувальное. Для праздника был построен ледяной храм, оборудована купель.