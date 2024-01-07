Ледяной Храм в Частоозерье строят на озере Поддувальное (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ледяной храм к празднику Крещения Господня в Частоозерье Курганской области в этом году построят на озере Поддувальное. Возведение храма уже началось, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия «Велес».

«В этом году ледяной храм будет построен на озере Поддувальное. Оно глубоководное (3 метра), его питают родники, вода в нем чистая и прозрачная. Из этой воды делают ледяные блоки для храма. Строительство уже началось», — рассказали агентству в компании.

Парковка будет расположена удобно для гостей и паломников: недалеко от берега, до храма не придется долго идти. Будет теплая раздевалка, оборудован удобный вход в купель. Ранее ледяной храм располагался на озере Мартыново, которое в последние годы обмелело.

В новом доме культуры Частоозерья 18 января выступит группа «Черный кофе», а в храме — мужской вокальный ансамбль Doros. Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков, который организует многие масштабные мероприятия в округе.

На озере Поддувальное в Частоозерском округе строят ледяной храм с купелью Фото: пресс-служба агрохолдинга «Велес»

Глубоководное озеро выбрали в качестве места строительства храма, так как озеро Мартыново обмелело Фото: пресс-служба агрохолдинга «Велес»