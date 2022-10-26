Собчак подозревают в вымогательстве, а директор ее холдинга арестован: главное о деле Ксении Собчак

26 октября 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Журналистку Ксению Собчак подозревают в вымогательстве. В ее доме проводились обыски, а сама она уехала из России до того, как правоохранительные органы смогли ее задержать. Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский задержаны по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. URA.RU приводит главные новости о деле Собчак.