Собчак подозревают в вымогательстве, а директор ее холдинга арестован: главное о деле Ксении Собчак

Ксения Собчак покинула Россию после подозрений в вымогательстве
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Журналистку Ксению Собчак подозревают в вымогательстве. В ее доме проводились обыски, а сама она уехала из России до того, как правоохранительные органы смогли ее задержать. Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский задержаны по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. URA.RU приводит главные новости о деле Собчак.
- 26 октября был задержан коммерческий директор медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Журналистка подтвердила задержание Суханова, отметив, что подозрения в вымогательстве являются «полным бредом».
- Утром в загородном доме Ксении Собчак начались обыски. Для обыска дома журналистки силовики приехали в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье.
- Позднее подтвердилась информация о том, что коммерческий директор холдинга Собчак задержан по подозрению в вымогательстве у чиновников.
- Не дожидаясь действий правоохранительных органов Собчак уехала из России в Литву. Правоохранители имели постановление следователя о задержании.
- По делу о вымогательстве был задержан также экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Сообщалось, что свою вину Романовский не признает.
- В деле о вымогательстве Собчак проходит как подозреваемая. Такие сообщения стали появляться в СМИ.
- МВД России подало запрос на арест Суханова и Романовского. Уточнялось, что по делу о вымогательстве в особо крупном размере им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Выяснилось, что потерпевшим в деле о вымогательстве с участием Собчак стал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Коммерческий директор журналистки и экс-главред Tatler вымогали у него 11 млн рублей за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».
- После предъявления конкретных обвинений Суханов заявил, что готов признать свою вину в части получения 800 тысяч рублей и принести публичные извинения. Информацию о вымогательстве у Чемезова 11 миллионов он опроверг.
- Суд арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Он пробудет под стражей до 24 декабря.
- Собчак прокомментировала арест Суханова, заявив, что не верит в приписанное ему вымогательство. «Сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — надеется журналистка. Она также назвала свое медиа «последней свободной редакцией в России» и предположила, что редакцию захотели «прижать».
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