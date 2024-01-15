15 января 2024

СК возбудил дело из-за взятки сотруднику курганского промышленного предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские следователи завели уголовное дело на директора компании, которая занимается оптовой торговлей машинами и приборами. Директор предприятия обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по Курганской области в своем telegram-канале.

«Следственным отделом по городу Кургану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области в отношении директора одного из коммерческих предприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — указано в telegram-канале «СУ СК России по Курганской области».

Как сообщает СУ СК, компания, руководитель которой обвиняется в преступлении, была подрядчиком одного из промышленных предприятий Кургана с 2018 по 2022 годы. Директор компании-подрядчика передал сотруднику производственного предприятия более 400 тысяч рублей за возможность поставлять продукцию, заключение соответствующих договоров, их своевременную оплату и за покровительство компании, которую он возглавляет. Следователями устанавливаются обстоятельства преступления.

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Курганские следователи завели уголовное дело на директора компании, которая занимается оптовой торговлей машинами и приборами. Директор предприятия обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по Курганской области в своем telegram-канале. «Следственным отделом по городу Кургану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области в отношении директора одного из коммерческих предприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — указано в telegram-канале «СУ СК России по Курганской области». Как сообщает СУ СК, компания, руководитель которой обвиняется в преступлении, была подрядчиком одного из промышленных предприятий Кургана с 2018 по 2022 годы. Директор компании-подрядчика передал сотруднику производственного предприятия более 400 тысяч рублей за возможность поставлять продукцию, заключение соответствующих договоров, их своевременную оплату и за покровительство компании, которую он возглавляет. Следователями устанавливаются обстоятельства преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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