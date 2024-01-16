Адвокатом соратника Геры ЖБИ, заключенного в СИЗО, стал бывший следователь

16 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Скоро состоится суд по продлению меры пресечения Александру Дискову Фото: Илья Московец © URA.RU Находящийся в СИЗО Александр Дисков по прозвищу Фартовый, которого считают соратником свердловского криминального авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), сменил адвоката. Теперь его защитником является бывший следователь Максим Стафилов, сообщил URA.RU источник, близкий к подсудимому. До этого интересы Дискова в суде представлял адвокат Георгий Краснов. По данным собеседника агентства, их сотрудничество было прекращено еще в конце 2023 года. Стафилов отказался отвечать на вопрос корреспондента и сбросил трубку. Стафилов окончил Уральский государственный юридический университет имени Яковлева. В правоохранительных органах он служил 19 лет. В период с 2000 по 2005 год был старшим следователем прокуратур Октябрьского, а потом и Железнодорожного района. Затем он перешел на должность зампрокурора Железнодорожного района. С 2007-го по 2018-й последовательно руководил следственными отделами по Железнодорожному и Верх-Исетскому районам. В 2019-м Стафилов получил статус адвоката и присоединился к бюро LOYS. Статья по теме Что известно о деле авторитета Фартового, задержанного в Кольцово В 2023 году против Дискова было возбуждено сразу несколько уголовных дел: за покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Это связано с потасовкой, случившейся возле одного из екатеринбургских кафе. Тогда Фартовый якобы отобрал пистолет у компании мужчин и обстрелял их автомобиль. Друзья Дискова считают, что его подставили недоброжелатели. Они уверяют, что Фартовый сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом стал защищаться. После этого он извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу до 21 января. Фартового считают соратником ныне покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. В прошлом он был дважды судим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Находящийся в СИЗО Александр Дисков по прозвищу Фартовый, которого считают соратником свердловского криминального авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), сменил адвоката. Теперь его защитником является бывший следователь Максим Стафилов, сообщил URA.RU источник, близкий к подсудимому. До этого интересы Дискова в суде представлял адвокат Георгий Краснов. По данным собеседника агентства, их сотрудничество было прекращено еще в конце 2023 года. Стафилов отказался отвечать на вопрос корреспондента и сбросил трубку. Стафилов окончил Уральский государственный юридический университет имени Яковлева. В правоохранительных органах он служил 19 лет. В период с 2000 по 2005 год был старшим следователем прокуратур Октябрьского, а потом и Железнодорожного района. Затем он перешел на должность зампрокурора Железнодорожного района. С 2007-го по 2018-й последовательно руководил следственными отделами по Железнодорожному и Верх-Исетскому районам. В 2019-м Стафилов получил статус адвоката и присоединился к бюро LOYS. В 2023 году против Дискова было возбуждено сразу несколько уголовных дел: за покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Это связано с потасовкой, случившейся возле одного из екатеринбургских кафе. Тогда Фартовый якобы отобрал пистолет у компании мужчин и обстрелял их автомобиль. Друзья Дискова считают, что его подставили недоброжелатели. Они уверяют, что Фартовый сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом стал защищаться. После этого он извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу до 21 января. Фартового считают соратником ныне покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. В прошлом он был дважды судим.