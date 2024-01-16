Полковник Матвийчук назвал реальную причину ударов ВСУ по Воронежу

Полковник Матвийчук: ВСУ нацелены на уничтожение центров разработки оружия РФ

16 января 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Воронеж является центром радиоэлектронной мысли, отметил Анатолий Матвийчук Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Атаки ВСУ на Воронеж ВСУ атаковали Воронеж с помощью БПЛА, чтобы попытаться лишить Россию главного центра по производству и разработки радиоэлектронного вооружения. Об этом URA.RU заявил экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Воронеж — это центр нашей радиоэлектронной промышленности, который разрабатывает и выпускает перспективные средства радиоэлектронной борьбы. Я понимаю, что они пытаются ограничить наши возможности по производству такой техники. Воронеж — не единственный город, в котором ведется подобная разработка, но он всегда считался оплотом радиоэлектронной мысли», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, решение об ударах было принято Киевом с подачи западных партнеров. «Самое главное, что активизация началась после того, как премьер Британии Риши Сунак покинул Киев. Я думаю, что они договорились о том, что Великобритания будет поставлять комплектующие, а Украина будет собирать беспилотники. Была поставлена задача сейчас нанести массированные удары по нашим наукоемким центрам, которые разрабатывают перспективные средства поражения, в том числе электронные», — подчеркнул полковник в отставке. Атака беспилотников по Воронежу произошла в ночь на 16 января. Российские ПВО успешно отразили ее, но в одном из домов произошло возгорание. В городе ввели режим ЧС и развернули оперативные штабы для обнаружения повреждений. В результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной пострадал ребенок, ему была оказана медицинская помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ атаковали Воронеж с помощью БПЛА, чтобы попытаться лишить Россию главного центра по производству и разработки радиоэлектронного вооружения. Об этом URA.RU заявил экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Воронеж — это центр нашей радиоэлектронной промышленности, который разрабатывает и выпускает перспективные средства радиоэлектронной борьбы. Я понимаю, что они пытаются ограничить наши возможности по производству такой техники. Воронеж — не единственный город, в котором ведется подобная разработка, но он всегда считался оплотом радиоэлектронной мысли», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, решение об ударах было принято Киевом с подачи западных партнеров. «Самое главное, что активизация началась после того, как премьер Британии Риши Сунак покинул Киев. Я думаю, что они договорились о том, что Великобритания будет поставлять комплектующие, а Украина будет собирать беспилотники. Была поставлена задача сейчас нанести массированные удары по нашим наукоемким центрам, которые разрабатывают перспективные средства поражения, в том числе электронные», — подчеркнул полковник в отставке. Атака беспилотников по Воронежу произошла в ночь на 16 января. Российские ПВО успешно отразили ее, но в одном из домов произошло возгорание. В городе ввели режим ЧС и развернули оперативные штабы для обнаружения повреждений. В результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной пострадал ребенок, ему была оказана медицинская помощь.