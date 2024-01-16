Полковник Матвийчук назвал реальную причину ударов ВСУ по Воронежу

Полковник Матвийчук: ВСУ нацелены на уничтожение центров разработки оружия РФ
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Воронеж является центром радиоэлектронной мысли, отметил Анатолий Матвийчук Фото:
новость из сюжета
Атаки ВСУ на Воронеж

ВСУ атаковали Воронеж с помощью БПЛА, чтобы попытаться лишить Россию главного центра по производству и разработки радиоэлектронного вооружения. Об этом URA.RU заявил экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Воронеж — это центр нашей радиоэлектронной промышленности, который разрабатывает и выпускает перспективные средства радиоэлектронной борьбы. Я понимаю, что они пытаются ограничить наши возможности по производству такой техники. Воронеж — не единственный город, в котором ведется подобная разработка, но он всегда считался оплотом радиоэлектронной мысли», — сказал Анатолий Матвийчук.

По его словам, решение об ударах было принято Киевом с подачи западных партнеров. «Самое главное, что активизация началась после того, как премьер Британии Риши Сунак покинул Киев. Я думаю, что они договорились о том, что Великобритания будет поставлять комплектующие, а Украина будет собирать беспилотники. Была поставлена задача сейчас нанести массированные удары по нашим наукоемким центрам, которые разрабатывают перспективные средства поражения, в том числе электронные», — подчеркнул полковник в отставке.

Атака беспилотников по Воронежу произошла в ночь на 16 января. Российские ПВО успешно отразили ее, но в одном из домов произошло возгорание. В городе ввели режим ЧС и развернули оперативные штабы для обнаружения повреждений. В результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной пострадал ребенок, ему была оказана медицинская помощь.

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ВСУ атаковали Воронеж с помощью БПЛА, чтобы попытаться лишить Россию главного центра по производству и разработки радиоэлектронного вооружения. Об этом URA.RU заявил экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Воронеж — это центр нашей радиоэлектронной промышленности, который разрабатывает и выпускает перспективные средства радиоэлектронной борьбы. Я понимаю, что они пытаются ограничить наши возможности по производству такой техники. Воронеж — не единственный город, в котором ведется подобная разработка, но он всегда считался оплотом радиоэлектронной мысли», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, решение об ударах было принято Киевом с подачи западных партнеров. «Самое главное, что активизация началась после того, как премьер Британии Риши Сунак покинул Киев. Я думаю, что они договорились о том, что Великобритания будет поставлять комплектующие, а Украина будет собирать беспилотники. Была поставлена задача сейчас нанести массированные удары по нашим наукоемким центрам, которые разрабатывают перспективные средства поражения, в том числе электронные», — подчеркнул полковник в отставке. Атака беспилотников по Воронежу произошла в ночь на 16 января. Российские ПВО успешно отразили ее, но в одном из домов произошло возгорание. В городе ввели режим ЧС и развернули оперативные штабы для обнаружения повреждений. В результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной пострадал ребенок, ему была оказана медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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