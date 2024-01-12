Картаполов: Украина получит дальнобойное оружие перед выборами

13 января 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Украина наносит удары по России ради оправдания, сказал Андрей Картаполов Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может рассчитывать на поставки дальнобойного оружия в марте, перед выборами 2024 года. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Украине, скорее всего, привезут дальнобойное оружие под выборы. Это произойдет приблизительно в марте 2024 года», — сказал Андрей Картаполов. Новость по теме На Украине начали шантажировать Запад из-за недостаточной помощи Также он объяснил усиление ударов украинских БПЛА по территории РФ. «Им надо оправдываться перед своими западными покровителями, перед остатками своего населения. Ради этого проводятся вот эти бесцельные, бесполезные и бессистемные удары беспилотниками по нашим разным областям. Они пытаются этим показать, что чуть ли не всю Россию могут захватить. Это преподносится с этой точки зрения. Хотя ничего они не могут на самом деле», — отметил Картаполов. Депутат Госдумы подчеркнул, что удары России по территории Украины направлены на разрушение инфраструктуры снабжения. «На линии фронта у нас идет наступление на многих направлениях. Пусть оно не такое быстрое, как нам хотелось бы, но практически ежедневно идет наше серьезное воздействие по промышленным и военным объектам в глубине территории Украины. Это начинает уже серьезным образом сказываться», — сообщил Картаполов. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщил, что Украину не будут ограничивать в дальности ударов с использованием систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам по российской территории. Президент Эстонии Алар Карис выступил за то, чтобы Киев наносил удары по РФ с помощью западного оружия. Экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян добавил, что чем хуже будут дела у Украины, тем более смертоносное оружие ей будут поставлять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может рассчитывать на поставки дальнобойного оружия в марте, перед выборами 2024 года. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Украине, скорее всего, привезут дальнобойное оружие под выборы. Это произойдет приблизительно в марте 2024 года», — сказал Андрей Картаполов. Также он объяснил усиление ударов украинских БПЛА по территории РФ. «Им надо оправдываться перед своими западными покровителями, перед остатками своего населения. Ради этого проводятся вот эти бесцельные, бесполезные и бессистемные удары беспилотниками по нашим разным областям. Они пытаются этим показать, что чуть ли не всю Россию могут захватить. Это преподносится с этой точки зрения. Хотя ничего они не могут на самом деле», — отметил Картаполов. Депутат Госдумы подчеркнул, что удары России по территории Украины направлены на разрушение инфраструктуры снабжения. «На линии фронта у нас идет наступление на многих направлениях. Пусть оно не такое быстрое, как нам хотелось бы, но практически ежедневно идет наше серьезное воздействие по промышленным и военным объектам в глубине территории Украины. Это начинает уже серьезным образом сказываться», — сообщил Картаполов. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщил, что Украину не будут ограничивать в дальности ударов с использованием систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам по российской территории. Президент Эстонии Алар Карис выступил за то, чтобы Киев наносил удары по РФ с помощью западного оружия. Экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян добавил, что чем хуже будут дела у Украины, тем более смертоносное оружие ей будут поставлять.