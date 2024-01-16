В Тюменской области сестры-сироты не могут получить жилье с 2005 года

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За тюменками было закреплено жилье, которое находится в аварийном состоянии Фото:

Жительница Тюменской области обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину из-за того, что ей и ее двум сестрам не дали положенное по закону жилье. С 2005 года им всем присвоен статус сирот, однако в получение квартиры им отказали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о необеспечении положенным по закону жильем сестер в Тюменской области. С 2005 года девушкам присвоен статус сирот, однако в постановке на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, им отказано», — сообщили в пресс-службе ведомства. Такая ситуация произошла, так как за девушками было закреплено жилье, которое находится в аварийном состоянии.

Председатель ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах. В местном ведомстве по поступившему обращению начали проверку.

Похожая ситуация произошла с тюменцем. В 2007 году он стал сиротой, поэтому местная администрация закрепила за ним родительский дом, который пришел в запустение. В связи с этим ему не хотели давать новое жилье. Тогда мужчина обратился за помощью к Бастрыкину, который помог тюменцу получить квартиру в этом году.

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Жительница Тюменской области обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину из-за того, что ей и ее двум сестрам не дали положенное по закону жилье. С 2005 года им всем присвоен статус сирот, однако в получение квартиры им отказали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о необеспечении положенным по закону жильем сестер в Тюменской области. С 2005 года девушкам присвоен статус сирот, однако в постановке на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, им отказано», — сообщили в пресс-службе ведомства. Такая ситуация произошла, так как за девушками было закреплено жилье, которое находится в аварийном состоянии. Председатель ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах. В местном ведомстве по поступившему обращению начали проверку. Похожая ситуация произошла с тюменцем. В 2007 году он стал сиротой, поэтому местная администрация закрепила за ним родительский дом, который пришел в запустение. В связи с этим ему не хотели давать новое жилье. Тогда мужчина обратился за помощью к Бастрыкину, который помог тюменцу получить квартиру в этом году.
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