07 января 2024

Глава СКР помог тюменскому сироте, который больше 15 лет нуждался в жилье

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Тюменец получил благоустроенную квартиру в новом доме Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин помог тюменцу, который с 2007 года стал сиротой, получить квартиру в этом году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поставил обращение на контроль. К ситуации подключились в региональном следственном управлении. Сотрудники муниципалитета, ответственные за своевременное жилищное обеспечение сирот, пытались объясниться в причинах длительного необеспечения жильем, но в итоге признали свою недоработку. Наконец, права тюменца были восстановлены. Ему выделили благоустроенную квартиру в новом доме, где он и встретил Рождество», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2007 году, когда тюменец стал сиротой, местная администрация закрепила за ним родительский дом, который пришел в запустение, и жить там было невозможно. Муниципалитет посчитал, что раз жилье за ним уже закреплено, то местного сироту можно не включать в список лиц, нуждающихся в квадратных метрах. Восстанавливать свои права пришлось в суде, который в 2021 году признал мужчину нуждающимся в предоставлении ему жилого помещения. Несмотря на это, дело с жилищным вопросом тюменца, который к тому моменту уже встретил свое 30-летие, с мертвой точки не двигалось, поэтому он обратился к главе СКР.

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Глава СКР Александр Бастрыкин помог тюменцу, который с 2007 года стал сиротой, получить квартиру в этом году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поставил обращение на контроль. К ситуации подключились в региональном следственном управлении. Сотрудники муниципалитета, ответственные за своевременное жилищное обеспечение сирот, пытались объясниться в причинах длительного необеспечения жильем, но в итоге признали свою недоработку. Наконец, права тюменца были восстановлены. Ему выделили благоустроенную квартиру в новом доме, где он и встретил Рождество», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2007 году, когда тюменец стал сиротой, местная администрация закрепила за ним родительский дом, который пришел в запустение, и жить там было невозможно. Муниципалитет посчитал, что раз жилье за ним уже закреплено, то местного сироту можно не включать в список лиц, нуждающихся в квадратных метрах. Восстанавливать свои права пришлось в суде, который в 2021 году признал мужчину нуждающимся в предоставлении ему жилого помещения. Несмотря на это, дело с жилищным вопросом тюменца, который к тому моменту уже встретил свое 30-летие, с мертвой точки не двигалось, поэтому он обратился к главе СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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