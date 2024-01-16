Чиновники объяснили, почему в Кургане нет прямых выборов мэра

В Кургане не проводят прямые выборы главы города из-за экономии

17 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

По данным администрации Кургана, такая модель выборов экономит бюджет и позволяет главе оперативно приступить к исполнению полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Представители администрации Кургана объяснили, что глава города выбирается не на прямых выборах, а депутатами городской думы, чтобы сэкономить бюджет и позволить мэру оперативно приступить к работе. Об этом они сообщили в своем telegram-канале «Город Курган». «Депутаты гордумы большинством голосов избирают главу муниципального образования. Такая процедура избрания главы города предусмотрена действующим законодательством, позволяет экономить бюджетные средства и приступить новому главе муниципального образования к исполнению своих полномочий в кратчайшие сроки», — указано в канале. По открытым данным, в России всего шесть крупных городов сохраняют прямые выборы мэров. В Хабаровске, Якутске, Абакане, Новосибирске, Анадыре и Улан-Удэ, а также в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявит 18 января конкурс по отбору кандидатов. Они будут должны предоставить документы в период с 23 января по 1 февраля. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители администрации Кургана объяснили, что глава города выбирается не на прямых выборах, а депутатами городской думы, чтобы сэкономить бюджет и позволить мэру оперативно приступить к работе. Об этом они сообщили в своем telegram-канале «Город Курган». «Депутаты гордумы большинством голосов избирают главу муниципального образования. Такая процедура избрания главы города предусмотрена действующим законодательством, позволяет экономить бюджетные средства и приступить новому главе муниципального образования к исполнению своих полномочий в кратчайшие сроки», — указано в канале. По открытым данным, в России всего шесть крупных городов сохраняют прямые выборы мэров. В Хабаровске, Якутске, Абакане, Новосибирске, Анадыре и Улан-Удэ, а также в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявит 18 января конкурс по отбору кандидатов. Они будут должны предоставить документы в период с 23 января по 1 февраля. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования.