Чиновники объяснили, почему в Кургане нет прямых выборов мэра

Представители администрации Кургана объяснили, что глава города выбирается не на прямых выборах, а депутатами городской думы, чтобы сэкономить бюджет и позволить мэру оперативно приступить к работе. Об этом они сообщили в своем telegram-канале «Город Курган».
«Депутаты гордумы большинством голосов избирают главу муниципального образования. Такая процедура избрания главы города предусмотрена действующим законодательством, позволяет экономить бюджетные средства и приступить новому главе муниципального образования к исполнению своих полномочий в кратчайшие сроки», — указано в канале.
По открытым данным, в России всего шесть крупных городов сохраняют прямые выборы мэров. В Хабаровске, Якутске, Абакане, Новосибирске, Анадыре и Улан-Удэ, а также в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявит 18 января конкурс по отбору кандидатов. Они будут должны предоставить документы в период с 23 января по 1 февраля. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования.
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