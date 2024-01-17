Эксперт Испытательной пожарной лаборатории Кургана, являющейся структурой МЧС России, победил на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Мероприятие состоялось 17 января в Тюмени, сообщает telegram-канале регионального ведомства.
«Победителем в номинации „Лучший сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ“ стал старший эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС „Испытательная пожарная лаборатория“ по Курганской области майор вн. сл. Юрий Русаков. В должности эксперта Юрий служит уже более 15 лет», — говорится в сообщении курганского МЧС.
Ранее URA.RU писало, что курганский силовик победил в проекте дочери главы Минобороны Шойгу. Сотрудник ФСИН Дмитрий Черемисин стал лучшим на соревнованиях «Гонки героев» в Екатеринбурге, победив в массовом забеге.
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