Сотрудник МЧС из Кургана стал лучшим пожарным экспертом в УрФО. Фото

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Курганец стал лучшим сотрудником Испытательной пожарной лаборатории на Урале Фото:

Эксперт Испытательной пожарной лаборатории Кургана, являющейся структурой МЧС России, победил на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Мероприятие состоялось 17 января в Тюмени, сообщает telegram-канале регионального ведомства.

«Победителем в номинации „Лучший сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ“ стал старший эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС „Испытательная пожарная лаборатория“ по Курганской области майор вн. сл. Юрий Русаков. В должности эксперта Юрий служит уже более 15 лет», — говорится в сообщении курганского МЧС.

Ранее URA.RU писало, что курганский силовик победил в проекте дочери главы Минобороны Шойгу. Сотрудник ФСИН Дмитрий Черемисин стал лучшим на соревнованиях «Гонки героев» в Екатеринбурге, победив в массовом забеге.

Курганец Юрий Русаков стал лучшим пожарным экспертом в УрФО
Курганец Юрий Русаков стал лучшим пожарным экспертом в УрФО
Фото:

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Эксперт Испытательной пожарной лаборатории Кургана, являющейся структурой МЧС России, победил на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Мероприятие состоялось 17 января в Тюмени, сообщает telegram-канале регионального ведомства. «Победителем в номинации „Лучший сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ“ стал старший эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС „Испытательная пожарная лаборатория“ по Курганской области майор вн. сл. Юрий Русаков. В должности эксперта Юрий служит уже более 15 лет», — говорится в сообщении курганского МЧС. Ранее URA.RU писало, что курганский силовик победил в проекте дочери главы Минобороны Шойгу. Сотрудник ФСИН Дмитрий Черемисин стал лучшим на соревнованиях «Гонки героев» в Екатеринбурге, победив в массовом забеге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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