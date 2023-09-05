05 сентября 2023

Курганский силовик победил в проекте дочери главы Минобороны Шойгу. Фото

Сотрудник курганского СИЗО-2 стал победителем «Гонки героев»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Гонка героев-2017». Екатеринбург, препятствие, водная преграда, гонка героев, грязь
Сотрудник курганского УФСИН победил в массовом забеге в «Гонке героев» (архивное фото) Фото:

Сотрудник курганского СИЗО-2 Дмитрий Черемисин победил в массовом забеге «Гонки героев» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Проект был создан Ксенией Шойгу, дочерью министра обороны РФ.

«Сотрудник УФСИН России по Курганской области стал победителем „Гонки героев“. На соревнованиях в Екатеринбурге начальник отдела режима и надзора шадринского СИЗО-2 Дмитрий Черемисин показал лучший результат среди 1280 участников в состязаниях в категории „Массовый старт“», — сообщили в УФСИН региона.

Сотрудник курганского СИЗО-2 преодолел 10-километровую трассу с препятствиями (трамплины, канаты, котлованы) за 1 час 52 секунды. По словам Дмитрия, для него это был первый опыт участия в подобных соревнованиях. Он отметил, что успешно справиться со всеми испытаниями ему помогли навыки скалолазания. Дмитрий также добавил, что планирует в следующем году снова выступить на «Гонке героев», и признался, что мечтает поучаствовать в телепроекте «Русский ниндзя».

Дочь Шойгу в 2022 году лично протестировала экстремальную гонку в Екатеринбурге. «Гонка героев» является проектом команды «Лига героев», созданной Ксенией Шойгу.

Сотрудник курганского УФСИН Дмитрий Черемисин победил в «Гонке героев» в Екатеринбурге
Сотрудник курганского УФСИН Дмитрий Черемисин победил в «Гонке героев» в Екатеринбурге
Фото:

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Сотрудник курганского СИЗО-2 Дмитрий Черемисин победил в массовом забеге «Гонки героев» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Проект был создан Ксенией Шойгу, дочерью министра обороны РФ. «Сотрудник УФСИН России по Курганской области стал победителем „Гонки героев“. На соревнованиях в Екатеринбурге начальник отдела режима и надзора шадринского СИЗО-2 Дмитрий Черемисин показал лучший результат среди 1280 участников в состязаниях в категории „Массовый старт“», — сообщили в УФСИН региона. Сотрудник курганского СИЗО-2 преодолел 10-километровую трассу с препятствиями (трамплины, канаты, котлованы) за 1 час 52 секунды. По словам Дмитрия, для него это был первый опыт участия в подобных соревнованиях. Он отметил, что успешно справиться со всеми испытаниями ему помогли навыки скалолазания. Дмитрий также добавил, что планирует в следующем году снова выступить на «Гонке героев», и признался, что мечтает поучаствовать в телепроекте «Русский ниндзя». Дочь Шойгу в 2022 году лично протестировала экстремальную гонку в Екатеринбурге. «Гонка героев» является проектом команды «Лига героев», созданной Ксенией Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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