Бандиты убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии в Эквадоре

18 января 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Суареса застрелили неизвестные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт в Эквадоре Прокурор Сесар Суарес, который вел дело о недавнем захвате телестудии в Эквадоре, убит в Гуаякиле. Об этом заявили в генпрокуратуре. «Прокурор Сесар Суарес, убитый во второй половине дня в среду, 17 января, расследовал вторжение вооруженных антилюдей в помещения TC Television», — сообщается на официальном сайте ведомства. Суареса застрелили неизвестные, когда тот был за рулем своей машины. В автомобиле обнаружено более 20-ти пулевых отверстий. В Эквадоре 10 января вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Тогда президент республики Даниэль Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта. Главное о массовых беспорядках в стране в материале URA.RU.

Прокурор Сесар Суарес, который вел дело о недавнем захвате телестудии в Эквадоре, убит в Гуаякиле. Об этом заявили в генпрокуратуре. «Прокурор Сесар Суарес, убитый во второй половине дня в среду, 17 января, расследовал вторжение вооруженных антилюдей в помещения TC Television», — сообщается на официальном сайте ведомства. Суареса застрелили неизвестные, когда тот был за рулем своей машины. В автомобиле обнаружено более 20-ти пулевых отверстий. В Эквадоре 10 января вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Тогда президент республики Даниэль Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта. Главное о массовых беспорядках в стране в материале URA.RU.