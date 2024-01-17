Бандиты убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии в Эквадоре

Прокурор Сесар Суарес, который вел дело о недавнем захвате телестудии в Эквадоре, убит в Гуаякиле. Об этом заявили в генпрокуратуре.
«Прокурор Сесар Суарес, убитый во второй половине дня в среду, 17 января, расследовал вторжение вооруженных антилюдей в помещения TC Television», — сообщается на официальном сайте ведомства. Суареса застрелили неизвестные, когда тот был за рулем своей машины. В автомобиле обнаружено более 20-ти пулевых отверстий.
В Эквадоре 10 января вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Тогда президент республики Даниэль Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта. Главное о массовых беспорядках в стране в материале URA.RU.
Прокурор Сесар Суарес, который вел дело о недавнем захвате телестудии в Эквадоре, убит в Гуаякиле. Об этом заявили в генпрокуратуре. «Прокурор Сесар Суарес, убитый во второй половине дня в среду, 17 января, расследовал вторжение вооруженных антилюдей в помещения TC Television», — сообщается на официальном сайте ведомства. Суареса застрелили неизвестные, когда тот был за рулем своей машины. В автомобиле обнаружено более 20-ти пулевых отверстий. В Эквадоре 10 января вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Тогда президент республики Даниэль Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта. Главное о массовых беспорядках в стране в материале URA.RU.