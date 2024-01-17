17 января 2024

Бандиты убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии в Эквадоре

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Суареса застрелили неизвестные Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт в Эквадоре

Прокурор Сесар Суарес, который вел дело о недавнем захвате телестудии в Эквадоре, убит в Гуаякиле. Об этом заявили в генпрокуратуре.

«Прокурор Сесар Суарес, убитый во второй половине дня в среду, 17 января, расследовал вторжение вооруженных антилюдей в помещения TC Television», — сообщается на официальном сайте ведомства. Суареса застрелили неизвестные, когда тот был за рулем своей машины. В автомобиле обнаружено более 20-ти пулевых отверстий.

В Эквадоре 10 января вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Тогда президент республики Даниэль Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта. Главное о массовых беспорядках в стране в материале URA.RU.

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Прокурор Сесар Суарес, который вел дело о недавнем захвате телестудии в Эквадоре, убит в Гуаякиле. Об этом заявили в генпрокуратуре. «Прокурор Сесар Суарес, убитый во второй половине дня в среду, 17 января, расследовал вторжение вооруженных антилюдей в помещения TC Television», — сообщается на официальном сайте ведомства. Суареса застрелили неизвестные, когда тот был за рулем своей машины. В автомобиле обнаружено более 20-ти пулевых отверстий. В Эквадоре 10 января вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Тогда президент республики Даниэль Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта. Главное о массовых беспорядках в стране в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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