Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение оборонительных сооружений на Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах», — передают РИА Новости заявление Сальдо. Он выразил надежду, что российские войска одержат победу, несмотря на попытки активных действий со стороны ВСУ.
В прошлом году экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. ВС РФ продолжают уничтожать вражеские склады с вооружением в Херсоне, передает RT. При этом ВСУ открыто грабят дома мирных жителей города, которые в настоящий момент находится под контролем украинских властей. Местная жительница рассказала российским СМИ, что на преступления со стороны киевского режима никто не реагирует, в том числе и полиция.
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