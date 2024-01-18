Сальдо: ВСУ начали строить оборону в Херсоне

18 января 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

ВСУ начали укреплять улицы вдоль береговой линии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение оборонительных сооружений на Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах», — передают РИА Новости заявление Сальдо. Он выразил надежду, что российские войска одержат победу, несмотря на попытки активных действий со стороны ВСУ. В прошлом году экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. ВС РФ продолжают уничтожать вражеские склады с вооружением в Херсоне, передает RT. При этом ВСУ открыто грабят дома мирных жителей города, которые в настоящий момент находится под контролем украинских властей. Местная жительница рассказала российским СМИ, что на преступления со стороны киевского режима никто не реагирует, в том числе и полиция.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение оборонительных сооружений на Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах», — передают РИА Новости заявление Сальдо. Он выразил надежду, что российские войска одержат победу, несмотря на попытки активных действий со стороны ВСУ. В прошлом году экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. ВС РФ продолжают уничтожать вражеские склады с вооружением в Херсоне, передает RT. При этом ВСУ открыто грабят дома мирных жителей города, которые в настоящий момент находится под контролем украинских властей. Местная жительница рассказала российским СМИ, что на преступления со стороны киевского режима никто не реагирует, в том числе и полиция.