17 января 2024

Сколько денег в килограммах и метрах получит пермяк, выигравший 36 млн рублей. Инфографика

Пермяк, выигравший 36 млн рублей, получит 6 килограммов денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш пермяка наличными составит более 6 тысяч купюр Фото:

Пермяк, выигравший 36 млн рублей в гослотерее «Спортлото «6 из 45», после вычета налогов получит на руки только 30,8 млн рублей. Такую сумму озвучили в пресс-службе оператора лотерей «Столото». URA.RU посчитало, сколько килограммов, метров и тысяч купюр получит победитель, если решит обналичить свой выигрыш.

«Размер одной купюры номиналом 5 тысяч рублей — 15,7×6,9 сантиметров, высота — 0,0125 сантиметров, весит она 1 грамм», — сообщает сервис «Банки.ру». Это значит, что пермяк получит 6 175 купюр весом 6,18 килограммов. Если выложить их в длину коротким краем, получится около одного километра или два с половиной круга на стадионе «Динамо».

Высота всех купюр, если положить их друг на друга, будет не более 77 сантиметров. А чтобы пермяку со средней зарплатой в 58 тысяч рублей накопить такую сумму, придется потратить 44 года.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми выиграл в лотерею «Спортлото «6 из 45» 36 млн рублей. Победителя ищут организаторы, но он не объявился. Этот выигрыш является самым крупным среди пермяков даже несмотря на то, что на руки после вычета налогов выдадут только 30,8 млн рублей.

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Пермяк, выигравший 36 млн рублей в гослотерее «Спортлото «6 из 45», после вычета налогов получит на руки только 30,8 млн рублей. Такую сумму озвучили в пресс-службе оператора лотерей «Столото». URA.RU посчитало, сколько килограммов, метров и тысяч купюр получит победитель, если решит обналичить свой выигрыш. «Размер одной купюры номиналом 5 тысяч рублей — 15,7×6,9 сантиметров, высота — 0,0125 сантиметров, весит она 1 грамм», — сообщает сервис «Банки.ру». Это значит, что пермяк получит 6 175 купюр весом 6,18 килограммов. Если выложить их в длину коротким краем, получится около одного километра или два с половиной круга на стадионе «Динамо». Высота всех купюр, если положить их друг на друга, будет не более 77 сантиметров. А чтобы пермяку со средней зарплатой в 58 тысяч рублей накопить такую сумму, придется потратить 44 года. Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми выиграл в лотерею «Спортлото «6 из 45» 36 млн рублей. Победителя ищут организаторы, но он не объявился. Этот выигрыш является самым крупным среди пермяков даже несмотря на то, что на руки после вычета налогов выдадут только 30,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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