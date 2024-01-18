18 января 2024

В Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
В Кургане дополнительно выделили сотни млн рублей на строительство дорог Фото:

На строительство трех автомобильных дорог в Заозерном районе Кургана выделят свыше 666 миллионов рублей. О выделении финансирования на 2024 год говорится в постановлении правительства региона. Деньги пойдут на строительство дорог по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева.

«Строительство автомобильной дороги по улице Мальцева (от улицы Алексеева до улицы Содружества в микрорайоне Левашово). Объем финансирования в 2024 году: 258 380 000 рублей», — говорится в документе. Из них около 253 миллионов выделены из федерального бюджета, остальные средства из областного и местного бюджетов.

На строительство дороги по проспекту Первомайскому и улице Витебского выделено свыше 408 миллионов рублей. Из них около 400 миллионов — из федерального бюджета.

Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана завершили строительство дороги по улице Елисеева. Она имеет четыре полосы и протяженность 1,6 километра.

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На строительство трех автомобильных дорог в Заозерном районе Кургана выделят свыше 666 миллионов рублей. О выделении финансирования на 2024 год говорится в постановлении правительства региона. Деньги пойдут на строительство дорог по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева. «Строительство автомобильной дороги по улице Мальцева (от улицы Алексеева до улицы Содружества в микрорайоне Левашово). Объем финансирования в 2024 году: 258 380 000 рублей», — говорится в документе. Из них около 253 миллионов выделены из федерального бюджета, остальные средства из областного и местного бюджетов. На строительство дороги по проспекту Первомайскому и улице Витебского выделено свыше 408 миллионов рублей. Из них около 400 миллионов — из федерального бюджета. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана завершили строительство дороги по улице Елисеева. Она имеет четыре полосы и протяженность 1,6 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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