В Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном

В Кургане дополнительно выделили сотни млн рублей на строительство дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На строительство трех автомобильных дорог в Заозерном районе Кургана выделят свыше 666 миллионов рублей. О выделении финансирования на 2024 год говорится в постановлении правительства региона. Деньги пойдут на строительство дорог по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева.

«Строительство автомобильной дороги по улице Мальцева (от улицы Алексеева до улицы Содружества в микрорайоне Левашово). Объем финансирования в 2024 году: 258 380 000 рублей», — говорится в документе. Из них около 253 миллионов выделены из федерального бюджета, остальные средства из областного и местного бюджетов.

На строительство дороги по проспекту Первомайскому и улице Витебского выделено свыше 408 миллионов рублей. Из них около 400 миллионов — из федерального бюджета.

Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана завершили строительство дороги по улице Елисеева. Она имеет четыре полосы и протяженность 1,6 километра.