Армия РФ впервые в 2024 году освободила село в Донбассе

ВС РФ освободили село Веселое в ДНР
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ВС РФ освободили село Веселое в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие из группировки «Юг» освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Это первый населенный пункт, освобожденный в 2024 году. Кроме того, на донецком направлении ВС РФ поразили до 260 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Веселое», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Также в министерстве добавили, что российские солдаты поразили до 260 солдат Вооруженных сил Украины за сутки на этом направлении. ВС РФ ударили по противнику при поддержке авиации.

В конце декабря 2023 года российская армия полностью освободила Марьинку. Данный факт также признали и на Украине.

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Российские военнослужащие из группировки «Юг» освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Это первый населенный пункт, освобожденный в 2024 году. Кроме того, на донецком направлении ВС РФ поразили до 260 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Веселое», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Также в министерстве добавили, что российские солдаты поразили до 260 солдат Вооруженных сил Украины за сутки на этом направлении. ВС РФ ударили по противнику при поддержке авиации. В конце декабря 2023 года российская армия полностью освободила Марьинку. Данный факт также признали и на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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