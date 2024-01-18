Армия РФ впервые в 2024 году освободила село в Донбассе

ВС РФ освободили село Веселое в ДНР

18 января 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили село Веселое в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие из группировки «Юг» освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Это первый населенный пункт, освобожденный в 2024 году. Кроме того, на донецком направлении ВС РФ поразили до 260 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Веселое», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Также в министерстве добавили, что российские солдаты поразили до 260 солдат Вооруженных сил Украины за сутки на этом направлении. ВС РФ ударили по противнику при поддержке авиации. В конце декабря 2023 года российская армия полностью освободила Марьинку. Данный факт также признали и на Украине.

Российские военнослужащие из группировки «Юг» освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Это первый населенный пункт, освобожденный в 2024 году. Кроме того, на донецком направлении ВС РФ поразили до 260 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Веселое», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Также в министерстве добавили, что российские солдаты поразили до 260 солдат Вооруженных сил Украины за сутки на этом направлении. ВС РФ ударили по противнику при поддержке авиации. В конце декабря 2023 года российская армия полностью освободила Марьинку. Данный факт также признали и на Украине.