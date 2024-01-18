В Тюмени во время концерта зрители получат психологическую помощь

Песни на «Терапевтическом концерте» прокомментирует психолог Фото: Илья Московец © URA.RU

Программа концертных площадок Тюмени на январь предлагает горожанам самые разные направления — от цыганского джаза до рок-хитов. А на «Терапевтическом концерте» все исполненные песни будет комментировать психолог. Редакция URA.RU собрала самые интересные музыкальные мероприятия этого месяца.

Классическая музыка

Классические произведения Иоганна Брамса и Антонина Дворжака в исполнении тюменского филармонического оркестра горожане услышат уже в январе. Дирижер с мировым именем Юрий Медяник представит самые известные произведения классиков.

Цыганский джаз

Уже знакомый тюменцам коллектив Антона Дерябина исполнит композиции в стиле jazz manouche. Это направление отличает особенная, быстрая игра на музыкальных инструментах.

Концерт певицы Акулы

Известная певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом «Акула» споет свои хиты в Тюмени. До и после мероприятия организаторы обещают дискотеку в стиле 90-х.

Тюменская Vanessa Mae

Елена Ивченко — скрипачка, лауреат международных конкурсов представляет свою соло программу. В ее исполнении прозвучат классические произведения и несколько известных композиций британской скрипачки Vanessa Mae.

Музыка из кинофильмов

В программе «Симфо-экспресс» тюменцам представят музыку из кинофильмов таких известных русских композиторов, как Михаил Таривердиев, Эдуард Артемьев, Геннадий Гладков. Концепция проекта из Санкт-Петербурга предполагает, что в нем принимают участие лучшие музыканты со всей России. В частности, из Сибири и с Урала.

Рок-хиты в исполнении оркестра

Музыкальная группа 4Fusion на концерте Rockперезагрузка сыграет мелодии известных рок-хитов под мощный ударный бит. Организаторы обещают, что новое прочтение подарит известным композициям ни на что не похожее звучание.

Музыкальная терапия

На «Терапевтическом концерте» все исполненные песни будет комментировать психолог. А зрители смогут задать ему вопросы на наболевшие темы.