В Тюмени во время концерта зрители получат психологическую помощь

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Песни на «Терапевтическом концерте» прокомментирует психолог Фото:

Программа концертных площадок Тюмени на январь предлагает горожанам самые разные направления — от цыганского джаза до рок-хитов. А на «Терапевтическом концерте» все исполненные песни будет комментировать психолог. Редакция URA.RU собрала самые интересные музыкальные мероприятия этого месяца.

Классическая музыка

Классические произведения Иоганна Брамса и Антонина Дворжака в исполнении тюменского филармонического оркестра горожане услышат уже в январе. Дирижер с мировым именем Юрий Медяник представит самые известные произведения классиков.

Цыганский джаз

Уже знакомый тюменцам коллектив Антона Дерябина исполнит композиции в стиле jazz manouche. Это направление отличает особенная, быстрая игра на музыкальных инструментах.

Концерт певицы Акулы

Известная певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом «Акула» споет свои хиты в Тюмени. До и после мероприятия организаторы обещают дискотеку в стиле 90-х.

Тюменская Vanessa Mae

Елена Ивченко — скрипачка, лауреат международных конкурсов представляет свою соло программу. В ее исполнении прозвучат классические произведения и несколько известных композиций британской скрипачки Vanessa Mae.

Музыка из кинофильмов

В программе «Симфо-экспресс» тюменцам представят музыку из кинофильмов таких известных русских композиторов, как Михаил Таривердиев, Эдуард Артемьев, Геннадий Гладков. Концепция проекта из Санкт-Петербурга предполагает, что в нем принимают участие лучшие музыканты со всей России. В частности, из Сибири и с Урала.

Рок-хиты в исполнении оркестра

Музыкальная группа 4Fusion на концерте Rockперезагрузка сыграет мелодии известных рок-хитов под мощный ударный бит. Организаторы обещают, что новое прочтение подарит известным композициям ни на что не похожее звучание.

Музыкальная терапия

На «Терапевтическом концерте» все исполненные песни будет комментировать психолог. А зрители смогут задать ему вопросы на наболевшие темы.

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Программа концертных площадок Тюмени на январь предлагает горожанам самые разные направления — от цыганского джаза до рок-хитов. А на «Терапевтическом концерте» все исполненные песни будет комментировать психолог. Редакция URA.RU собрала самые интересные музыкальные мероприятия этого месяца. Классическая музыка Классические произведения Иоганна Брамса и Антонина Дворжака в исполнении тюменского филармонического оркестра горожане услышат уже в январе. Дирижер с мировым именем Юрий Медяник представит самые известные произведения классиков. Цыганский джаз Уже знакомый тюменцам коллектив Антона Дерябина исполнит композиции в стиле jazz manouche. Это направление отличает особенная, быстрая игра на музыкальных инструментах. Концерт певицы Акулы Известная певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом «Акула» споет свои хиты в Тюмени. До и после мероприятия организаторы обещают дискотеку в стиле 90-х. Тюменская Vanessa Mae Елена Ивченко — скрипачка, лауреат международных конкурсов представляет свою соло программу. В ее исполнении прозвучат классические произведения и несколько известных композиций британской скрипачки Vanessa Mae. Музыка из кинофильмов В программе «Симфо-экспресс» тюменцам представят музыку из кинофильмов таких известных русских композиторов, как Михаил Таривердиев, Эдуард Артемьев, Геннадий Гладков. Концепция проекта из Санкт-Петербурга предполагает, что в нем принимают участие лучшие музыканты со всей России. В частности, из Сибири и с Урала. Рок-хиты в исполнении оркестра Музыкальная группа 4Fusion на концерте Rockперезагрузка сыграет мелодии известных рок-хитов под мощный ударный бит. Организаторы обещают, что новое прочтение подарит известным композициям ни на что не похожее звучание. Музыкальная терапия На «Терапевтическом концерте» все исполненные песни будет комментировать психолог. А зрители смогут задать ему вопросы на наболевшие темы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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