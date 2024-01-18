В ЯНАО мошенники украли у пенсионерки несколько миллионов рублей

18 января 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Пенсионерку из Тарко-Сале обманули телефонные мошенники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) мошенники под видом государственных служащих выманили у 62-летней женщины почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД района. «В ОМВД России с заявлением о мошенничестве 14 января обратилась 62-летняя жительница Тарко-Сале. По заявлению женщины следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению противозаконного деяния. Полицейские выяснили, что в период с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года женщине поступали телефонные звонки от неизвестных. Они представляясь сотрудниками госуслуг, банка, службы безопасности и под предлогом сбережения имеющихся на счетах денег, ввели ее в заблуждение. Мошенники убедили пенсионерку установить на телефон различные программы, а также сообщить поступающие смс-коды. Будучи уверенной, что общается с представителями госучреждений, она несколькими транзакциями перевела на якобы безопасные счета почти три миллиона рублей.

В Тарко-Сале (ЯНАО) мошенники под видом государственных служащих выманили у 62-летней женщины почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД района. «В ОМВД России с заявлением о мошенничестве 14 января обратилась 62-летняя жительница Тарко-Сале. По заявлению женщины следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению противозаконного деяния. Полицейские выяснили, что в период с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года женщине поступали телефонные звонки от неизвестных. Они представляясь сотрудниками госуслуг, банка, службы безопасности и под предлогом сбережения имеющихся на счетах денег, ввели ее в заблуждение. Мошенники убедили пенсионерку установить на телефон различные программы, а также сообщить поступающие смс-коды. Будучи уверенной, что общается с представителями госучреждений, она несколькими транзакциями перевела на якобы безопасные счета почти три миллиона рублей.