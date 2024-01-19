Почему Запад притормозил с поставками оружия на Украину

Политолог Брутер: поставки оружия на Украину не прекратятся

20 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

ВСУ не будут наступать в ближайшее время, поэтому в еще большем количестве оружия они не нуждаются, считает Владимир Брутер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европы не хотят полностью брать на себя ответственность по поставкам оружия на Украину, поэтому периодически заявляют о прекращении снабжения. Однако оно будет продолжать идти в необходимом для Киева количестве, заявил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Идет торговля между Вашингтоном и Европой. Вашингтон хочет, чтобы основные расходы и поставки вооружения взяла на себя Европа. Европа не хочет бежать впереди Вашингтона и понимает, что ее в данном случае используют. Поэтому глава Минобороны Германии Борис Писториус перекладывает ответственность на Вашингтон. Говорит, что вы поставите, тогда и мы будем. Но на самом деле снабжение ВСУ продолжается. Они не испытывают какого-то громадного голода в снарядах, в вооружении. Все поставлено, причем с запасом. И по тому количеству военнослужащих Украины и тех, кто там присутствует из западных стран, и их сателлитов, — оружия там хватит еще надолго», — объяснил Владимир Брутер. По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, поставки оружия на Украину будут идти, даже если США останутся в стороне. «Поставки не прекратятся. Они не прекратятся, даже если официально не будет финансирования», — отметил Брутер. Новость по теме Украина начала копировать российскую «линию обороны Суровикина» Политолог подчеркнул, что Украине, находящейся сейчас в обороне, и ВСУ не нужно много оружия. «Нет необходимости в больших поставках для того, чтобы удерживать фронт на данный момент. Если бы речь шла о новых попытках наступать, тогда бы была проблема, потому что наступать нечем. Но они не будут наступать», — добавил он. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 11 января, что США выдали последний пакет помощи Украине из имеющихся запасов. Новых средств на это не выделено. Однако, по его мнению, прекращение поставок оружия Киеву со стороны США может оказать влияние и на другие страны Запада. Они могут последовать примеру американских союзников, что и произошло. Так, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки на Украину не имеют смысла. Помощь лишь ведет к увеличению количества жертв в конфликте. Вскоре министр обороны Германии заявил, что страна сделала все возможное по поставкам оружия на Украину. Дальше помогать она не может, иначе сама останется без защиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Европы не хотят полностью брать на себя ответственность по поставкам оружия на Украину, поэтому периодически заявляют о прекращении снабжения. Однако оно будет продолжать идти в необходимом для Киева количестве, заявил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Идет торговля между Вашингтоном и Европой. Вашингтон хочет, чтобы основные расходы и поставки вооружения взяла на себя Европа. Европа не хочет бежать впереди Вашингтона и понимает, что ее в данном случае используют. Поэтому глава Минобороны Германии Борис Писториус перекладывает ответственность на Вашингтон. Говорит, что вы поставите, тогда и мы будем. Но на самом деле снабжение ВСУ продолжается. Они не испытывают какого-то громадного голода в снарядах, в вооружении. Все поставлено, причем с запасом. И по тому количеству военнослужащих Украины и тех, кто там присутствует из западных стран, и их сателлитов, — оружия там хватит еще надолго», — объяснил Владимир Брутер. По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, поставки оружия на Украину будут идти, даже если США останутся в стороне. «Поставки не прекратятся. Они не прекратятся, даже если официально не будет финансирования», — отметил Брутер. Политолог подчеркнул, что Украине, находящейся сейчас в обороне, и ВСУ не нужно много оружия. «Нет необходимости в больших поставках для того, чтобы удерживать фронт на данный момент. Если бы речь шла о новых попытках наступать, тогда бы была проблема, потому что наступать нечем. Но они не будут наступать», — добавил он. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 11 января, что США выдали последний пакет помощи Украине из имеющихся запасов. Новых средств на это не выделено. Однако, по его мнению, прекращение поставок оружия Киеву со стороны США может оказать влияние и на другие страны Запада. Они могут последовать примеру американских союзников, что и произошло. Так, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки на Украину не имеют смысла. Помощь лишь ведет к увеличению количества жертв в конфликте. Вскоре министр обороны Германии заявил, что страна сделала все возможное по поставкам оружия на Украину. Дальше помогать она не может, иначе сама останется без защиты.