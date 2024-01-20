Жительница ЯНАО, живущая с больным ребенком, пожаловалась на аварийный дом. Фото, видео

21 января 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Жительницы Ямала пожаловалась на сырость и вонь в квартире (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Ноябрьска пожаловалась на то, что проживает с ребенком, болеющим астмой, в аварийном доме на улице Республики, 48. Об этом он сообщила в соцсетях. «Уважаемая администрация, до переселение Республики, 48 мы не доживем! Соседи к вам приходили и писали заявления. Так ничего и не сделали. Посмотрите в каком ужасе мы живем! У меня ребенок болеет астмой, кашель не проходит! Куда еще надо обратится, что бы вы обратили на нас внимания?! Крик души уже! Видать придется обращаться на федеральные каналы, чтобы до вас достучаться!» — написала женщина в telegram-канале «NSK». Она также рассказала, что в бойлерной много месяцев хлещет вода. При этом бойлерная находится прямо за стенкой квартиры, в которой живет женщина с ребенком. Потолок вздулся от сырости и скоро обвалится. По ее словам, в квартирах невозможно находиться из-за вони. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. Житель одного из деревянных домов в Газ-Сале (ЯНАО) рассказал редакции URA.RU, что долгое время ждут переселения из аварийных домов. По словам собеседника, людей частично расселили в микрорайон Славянский в Новом Уренгое, поэтому дома полупустые стоят. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты проектного офиса в ближайшее время свяжутся с жильцами дома для решения данного вопроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Ноябрьска пожаловалась на то, что проживает с ребенком, болеющим астмой, в аварийном доме на улице Республики, 48. Об этом он сообщила в соцсетях. «Уважаемая администрация, до переселение Республики, 48 мы не доживем! Соседи к вам приходили и писали заявления. Так ничего и не сделали. Посмотрите в каком ужасе мы живем! У меня ребенок болеет астмой, кашель не проходит! Куда еще надо обратится, что бы вы обратили на нас внимания?! Крик души уже! Видать придется обращаться на федеральные каналы, чтобы до вас достучаться!» — написала женщина в telegram-канале «NSK». Она также рассказала, что в бойлерной много месяцев хлещет вода. При этом бойлерная находится прямо за стенкой квартиры, в которой живет женщина с ребенком. Потолок вздулся от сырости и скоро обвалится. По ее словам, в квартирах невозможно находиться из-за вони. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. Житель одного из деревянных домов в Газ-Сале (ЯНАО) рассказал редакции URA.RU, что долгое время ждут переселения из аварийных домов. По словам собеседника, людей частично расселили в микрорайон Славянский в Новом Уренгое, поэтому дома полупустые стоят. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты проектного офиса в ближайшее время свяжутся с жильцами дома для решения данного вопроса.