17 января 2024

Жильцы холодного аварийного дома в ЯНАО не могут дождаться переселения. Фото

Жителей села Газ-Сале не расселяют из ветхих домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, пенсионер, бабушки, старики, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
Часть жильцов ветхих домов не переселили в Новый Уренгой Фото:

В селе Газ-Сале Тазовского района (ЯНАО) жители аварийных домов долгое время ждут переселения, дата которого неизвестна. Жилец одного из деревянных домов рассказал редакции URA.RU про полупустые здания, в которых мерзнут люди.

«В Газ-Сале дома аварийные по улице Юбилейная, местная администрация информацией не владеет от слова совсем. У нас частично народ расселили в микрорайон Славянский в Новом Уренгое, поэтому дома полупустые стоят, и в деревянных домах стало холодно. С остальными резину тянут, то праздники, то выходные. В квартирах температура всего лишь +12 градусов. Администрация опять там чего-то друг другу передать не может», — рассказал собеседник агентства.

В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты проектного офиса в ближайшее время свяжутся с жильцами дома для решения данного вопроса. «Сейчас жилые помещения приняты в собственность муниципального образования, идет процедура распределения. После завершения процедуры распределения и выхода распоряжения граждан, планирующих переселение, специалисты проектного офиса уведомят дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о начале переселения жителей села Газ-Сале (ЯНАО) из аварийных домом. Часть ямальцев получила новые квартиры в Новом Уренгое.

Температура воздуха в аварийном доме не дотягивает до 12 градусов тепла, село Газ-Сале в Тазовском районе
Температура воздуха в аварийном доме не дотягивает до 12 градусов тепла, село Газ-Сале в Тазовском районе
Фото:
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В селе Газ-Сале Тазовского района (ЯНАО) жители аварийных домов долгое время ждут переселения, дата которого неизвестна. Жилец одного из деревянных домов рассказал редакции URA.RU про полупустые здания, в которых мерзнут люди. «В Газ-Сале дома аварийные по улице Юбилейная, местная администрация информацией не владеет от слова совсем. У нас частично народ расселили в микрорайон Славянский в Новом Уренгое, поэтому дома полупустые стоят, и в деревянных домах стало холодно. С остальными резину тянут, то праздники, то выходные. В квартирах температура всего лишь +12 градусов. Администрация опять там чего-то друг другу передать не может», — рассказал собеседник агентства. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты проектного офиса в ближайшее время свяжутся с жильцами дома для решения данного вопроса. «Сейчас жилые помещения приняты в собственность муниципального образования, идет процедура распределения. После завершения процедуры распределения и выхода распоряжения граждан, планирующих переселение, специалисты проектного офиса уведомят дополнительно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о начале переселения жителей села Газ-Сале (ЯНАО) из аварийных домом. Часть ямальцев получила новые квартиры в Новом Уренгое.
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