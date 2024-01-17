Жильцы холодного аварийного дома в ЯНАО не могут дождаться переселения. Фото

Жителей села Газ-Сале не расселяют из ветхих домов

18 января 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Часть жильцов ветхих домов не переселили в Новый Уренгой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Газ-Сале Тазовского района (ЯНАО) жители аварийных домов долгое время ждут переселения, дата которого неизвестна. Жилец одного из деревянных домов рассказал редакции URA.RU про полупустые здания, в которых мерзнут люди. «В Газ-Сале дома аварийные по улице Юбилейная, местная администрация информацией не владеет от слова совсем. У нас частично народ расселили в микрорайон Славянский в Новом Уренгое, поэтому дома полупустые стоят, и в деревянных домах стало холодно. С остальными резину тянут, то праздники, то выходные. В квартирах температура всего лишь +12 градусов. Администрация опять там чего-то друг другу передать не может», — рассказал собеседник агентства. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты проектного офиса в ближайшее время свяжутся с жильцами дома для решения данного вопроса. «Сейчас жилые помещения приняты в собственность муниципального образования, идет процедура распределения. После завершения процедуры распределения и выхода распоряжения граждан, планирующих переселение, специалисты проектного офиса уведомят дополнительно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о начале переселения жителей села Газ-Сале (ЯНАО) из аварийных домом. Часть ямальцев получила новые квартиры в Новом Уренгое. Температура воздуха в аварийном доме не дотягивает до 12 градусов тепла, село Газ-Сале в Тазовском районе Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Газ-Сале Тазовского района (ЯНАО) жители аварийных домов долгое время ждут переселения, дата которого неизвестна. Жилец одного из деревянных домов рассказал редакции URA.RU про полупустые здания, в которых мерзнут люди. «В Газ-Сале дома аварийные по улице Юбилейная, местная администрация информацией не владеет от слова совсем. У нас частично народ расселили в микрорайон Славянский в Новом Уренгое, поэтому дома полупустые стоят, и в деревянных домах стало холодно. С остальными резину тянут, то праздники, то выходные. В квартирах температура всего лишь +12 градусов. Администрация опять там чего-то друг другу передать не может», — рассказал собеседник агентства. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты проектного офиса в ближайшее время свяжутся с жильцами дома для решения данного вопроса. «Сейчас жилые помещения приняты в собственность муниципального образования, идет процедура распределения. После завершения процедуры распределения и выхода распоряжения граждан, планирующих переселение, специалисты проектного офиса уведомят дополнительно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о начале переселения жителей села Газ-Сале (ЯНАО) из аварийных домом. Часть ямальцев получила новые квартиры в Новом Уренгое.