Власти челябинского города готовы принять пострадавших при теракте в Донецке

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, ковальчук егор
Егор Ковальчук выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Донецке Фото:

В Миассе (Челябинская область) власти готовы принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук.

«Миасс готов принять пострадавших и их семьи на реабилитацию», — написал Ковальчук в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших.

21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.

Россия запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. 22 января в ДНР объявлено днем траура по жертвам атаки.

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В Миассе (Челябинская область) власти готовы принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук. «Миасс готов принять пострадавших и их семьи на реабилитацию», — написал Ковальчук в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших. 21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками. Россия запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. 22 января в ДНР объявлено днем траура по жертвам атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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