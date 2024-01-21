Власти челябинского города готовы принять пострадавших при теракте в Донецке

В Миассе (Челябинская область) власти готовы принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук.
«Миасс готов принять пострадавших и их семьи на реабилитацию», — написал Ковальчук в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших.
21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.
Россия запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. 22 января в ДНР объявлено днем траура по жертвам атаки.
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