Власти челябинского города готовы принять пострадавших при теракте в Донецке

21 января 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Донецке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) власти готовы принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук. «Миасс готов принять пострадавших и их семьи на реабилитацию», — написал Ковальчук в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших. 21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками. Россия запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. 22 января в ДНР объявлено днем траура по жертвам атаки.

В Миассе (Челябинская область) власти готовы принять пострадавших в результате теракта 21 января в Донецке и их семьи на реабилитацию. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук. «Миасс готов принять пострадавших и их семьи на реабилитацию», — написал Ковальчук в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших. 21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками. Россия запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. 22 января в ДНР объявлено днем траура по жертвам атаки.