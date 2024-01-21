Из курганских лесов исчезли вредители, с которыми боролись 15 лет

В Шадринском и Шатровском округах не осталось еловых усачей

22 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

В шадринском и шатровском лесах отменили карантин по еловому усачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из двух округов Курганский области исчезли древесные вредители — черные еловые усачи. Эксперты считают их распространителями болезней у растений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управление Россельхознадзора отменило карантинный фитосанитарный режим и упразднило карантинные зоны в Шадринском округе Курганской области по малому черному еловому усачу на общей площади 12 765 га, по большому черному еловому усачу на общей площади 12 765 га. В Шатровском округе Курганской области — на общей площади 62 443 га», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Сообщается, что за последний год еловые усачи на территории шадринского и шатровского лесов не были найдены. Сотрудники Курганского филиала Центра оценки качества зерна выдали заключение об отмене карантинного режима. Сами усачи включены в перечень вредителей растений. «Усачи приносят наибольший вред в лесах, размножаясь в огромных количествах на гарях, а также на лесных складах и в местах лесозаготовок. Личинки повреждают необработанную древесину, чем снижают ее техническую годность», — пояснили URA.RU Ранее URA.RU писало, что курганские дачи атаковывали опасные вредители. Жители на своих дачах заметили аномально большое количество бабочек вида боярышницы, чьи гусеницы опасны для домашних культур. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из двух округов Курганский области исчезли древесные вредители — черные еловые усачи. Эксперты считают их распространителями болезней у растений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управление Россельхознадзора отменило карантинный фитосанитарный режим и упразднило карантинные зоны в Шадринском округе Курганской области по малому черному еловому усачу на общей площади 12 765 га, по большому черному еловому усачу на общей площади 12 765 га. В Шатровском округе Курганской области — на общей площади 62 443 га», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Сообщается, что за последний год еловые усачи на территории шадринского и шатровского лесов не были найдены. Сотрудники Курганского филиала Центра оценки качества зерна выдали заключение об отмене карантинного режима. Сами усачи включены в перечень вредителей растений. «Усачи приносят наибольший вред в лесах, размножаясь в огромных количествах на гарях, а также на лесных складах и в местах лесозаготовок. Личинки повреждают необработанную древесину, чем снижают ее техническую годность», — пояснили URA.RU Ранее URA.RU писало, что курганские дачи атаковывали опасные вредители. Жители на своих дачах заметили аномально большое количество бабочек вида боярышницы, чьи гусеницы опасны для домашних культур.