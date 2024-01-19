Во что лучше всего вложить выигрыш победителю лотереи из Перми

Победителю лотереи из Перми рекомендуют вложиться в недвижимость и ценные бумаги

19 января 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Эксперты рекомендуют делить выигрыш на несколько частей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45», рекомендуют разделить деньги. Одну часть инвестировать в ценные бумаги, вторую — в недвижимость. Об этом URA.RU рассказал международный экономист из Перми Марк Линцевский. «Часть денег в размере 15-25 млн рублей выгодно вложить в покупку жилой недвижимости. Но нужно грамотно подойти к выбору объектов. Вторую часть, 5-10 млн рублей, можно инвестировать в акции компаний „Газпром“, „Лукойл“ или „Роснефть“. Это надежно и стабильно, потому что государство контролирует эту сферу деятельности. А на оставшиеся построить себе дом или использовать их по своему усмотрению. Главное — не сорить деньгами, так как из-за этого многие победители лотерей в итоге становятся банкротами», — отметил экономист. По такому же принципу распорядился бы деньгами руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов, если бы оказался на месте победителя. Но он отметил, что выгоднее инвестировать в коммерческую недвижимость, а не в жилую. «80% вложил бы в готовый арендный бизнес. Это коммерческое помещение с отдельным входом и действующим арендатором. Если грамотно подобрать 2-3 объекта, с них можно получать доход от 10% до 12% годовых», — отметил Александр Леонов. Еще 15% от выигрыша агент по недвижимости вложил бы в облигации государства и крупных компаний. Доход от ценных бумаг составит от 14% до 16% годовых. Оставшиеся 5% — на накопительный счет, чтобы в случае необходимости была возможность быстро снять деньги. «В сумме ежемесячный доход с этих инвестиций может составлять до 250 тысяч рублей. И эту сумму полностью лучше не тратить, а частично реинвестировать, например, покупать облигации. Так, с каждым годом доход будет увеличиваться», — добавил Александр Леонов. Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл 36 млн рублей в лотерее. В пресс-службе «Столото» пояснили, что после вычета налогов победитель получит на руки 30,8 млн рублей. Несмотря на солидный выигрыш, пермяк не спешит его забирать. Если через 3,5 года он не объявится, всю сумму перечислят в федеральный бюджет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45», рекомендуют разделить деньги. Одну часть инвестировать в ценные бумаги, вторую — в недвижимость. Об этом URA.RU рассказал международный экономист из Перми Марк Линцевский. «Часть денег в размере 15-25 млн рублей выгодно вложить в покупку жилой недвижимости. Но нужно грамотно подойти к выбору объектов. Вторую часть, 5-10 млн рублей, можно инвестировать в акции компаний „Газпром“, „Лукойл“ или „Роснефть“. Это надежно и стабильно, потому что государство контролирует эту сферу деятельности. А на оставшиеся построить себе дом или использовать их по своему усмотрению. Главное — не сорить деньгами, так как из-за этого многие победители лотерей в итоге становятся банкротами», — отметил экономист. По такому же принципу распорядился бы деньгами руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов, если бы оказался на месте победителя. Но он отметил, что выгоднее инвестировать в коммерческую недвижимость, а не в жилую. «80% вложил бы в готовый арендный бизнес. Это коммерческое помещение с отдельным входом и действующим арендатором. Если грамотно подобрать 2-3 объекта, с них можно получать доход от 10% до 12% годовых», — отметил Александр Леонов. Еще 15% от выигрыша агент по недвижимости вложил бы в облигации государства и крупных компаний. Доход от ценных бумаг составит от 14% до 16% годовых. Оставшиеся 5% — на накопительный счет, чтобы в случае необходимости была возможность быстро снять деньги. «В сумме ежемесячный доход с этих инвестиций может составлять до 250 тысяч рублей. И эту сумму полностью лучше не тратить, а частично реинвестировать, например, покупать облигации. Так, с каждым годом доход будет увеличиваться», — добавил Александр Леонов. Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл 36 млн рублей в лотерее. В пресс-службе «Столото» пояснили, что после вычета налогов победитель получит на руки 30,8 млн рублей. Несмотря на солидный выигрыш, пермяк не спешит его забирать. Если через 3,5 года он не объявится, всю сумму перечислят в федеральный бюджет.