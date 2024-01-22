Мигранты массово нарушают запрет властей Тюменской области

В Тюменской области иностранцы продолжают работать водителями такси, несмотря на запрет губернатора региона Александра Моора, введенный в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, у некоторых таксистов из стран ближнего зарубежья также отсутствуют водительские удостоверения.
«После запрета на работу в такси для иностранцев, работающих по патентам, Тюменскую область покинули примерно 10% таких водителей. Остальные как работали, так и работают. Одни ушли от агрегаторов в „бомбилы“ и таксуют рядом с людными местами. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос.
Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Иностранцев, в частности, отстранили от деятельности по перевозке пассажиров на городском и пригородном транспорте.
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