Мигранты массово нарушают запрет властей Тюменской области

Мигранты нарушают запрет властей Тюменской области на работу в такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, уборка снега, дворник
Некоторые мигранты из-за запрета на работу в такси на территории Тюменской области меняют профессию Фото:

В Тюменской области иностранцы продолжают работать водителями такси, несмотря на запрет губернатора региона Александра Моора, введенный в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, у некоторых таксистов из стран ближнего зарубежья также отсутствуют водительские удостоверения.

«После запрета на работу в такси для иностранцев, работающих по патентам, Тюменскую область покинули примерно 10% таких водителей. Остальные как работали, так и работают. Одни ушли от агрегаторов в „бомбилы“ и таксуют рядом с людными местами. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Иностранцев, в частности, отстранили от деятельности по перевозке пассажиров на городском и пригородном транспорте.

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В Тюменской области иностранцы продолжают работать водителями такси, несмотря на запрет губернатора региона Александра Моора, введенный в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, у некоторых таксистов из стран ближнего зарубежья также отсутствуют водительские удостоверения. «После запрета на работу в такси для иностранцев, работающих по патентам, Тюменскую область покинули примерно 10% таких водителей. Остальные как работали, так и работают. Одни ушли от агрегаторов в „бомбилы“ и таксуют рядом с людными местами. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Иностранцев, в частности, отстранили от деятельности по перевозке пассажиров на городском и пригородном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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