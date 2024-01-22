Тюменский омбудсмен подключится к делу об избиении школьника в Ярковской СОШ

Ярковскую СОШ проверяют сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних Фото: Илья Московец © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов подключится к делу об избиении первоклассника школьниками в Ярковской СОШ после того, как там закончат работу сотрудники полиции. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ранее областная прокуратура заявила о том, что конфликт между учениками произошел 17 января.

«Сегодня там работают правоохранительные органы, подразделение по делам несовершеннолетних. Когда они закончат работу, вместе с органами системы профилактики Ярковского района непременно мы будем в этой работе участвовать. Смотреть все процедуры. Либо примирительные, либо профилактические меры. Потому нужно помогать ребенку, который пострадал. Однако при этом, профилактические меры нужно применять и к тем, старшим ребятам. Нельзя давать закрепиться вот такому жизненному приему: бить всех налево и направо», — рассказал Андрей Степанов в беседе с агентством.

Учащийся первого класса Ярковской СОШ 2016 г. р. был избит двумя несовершеннолетними 2014 г. р. Во время драки они нанесли ребенку различные телесные повреждения. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование инцидента на личный контроль.

Ранее агентство писало о том, что в Ярковской СОШ учительница пнула одного из учеников. Спустя несколько дней она была уволена.