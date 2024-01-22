Родители девочки, погибшей в Первоуральске, в момент трагедии были невменяемыми

22 января 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Родители пятимесячной девочки, которая задохнулась под вещами в квартире на Карбышева в Первоуральске, в момент трагедии были невменяемыми. Об этом URA.RU рассказала соседка Татьяна Васильева, добавив, что отец ребенка Евгений (имя изменено) был пьян. «На теле ребенка не было никаких синяков, ссадин или побоев. Я вызвала врачей и полицию. Евгений и Алена (мать погибшей) в этот момент были невменяемыми. Мужчина и вовсе был пьяным», — пояснила Васильева, к которой после смерти девочки за помощью обратился Евгений. По словам Васильевой, Евгений — асоциальный человек. Он пьет и иногда устраивает дебош в подъезде. «С ним страшно связываться. Он проблемный человек. Многие жильцы писали на него жалобы», — добавила собеседница URA.RU. В распоряжении агентства не оказалось контактов Евгения и Алены. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Мать девушки, у которой погиб ребенок, не отвечает на звонки корреспондента. Трагедия произошла вечером 21 января. Пятимесячная девочка плакала и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка. Своей сожительнице он запретил заходить в комнату. Через время та зашла, вытащила дочь из-под завалов и поняла, что малышка скончалась. К многоквартирному дому съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию. На следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.