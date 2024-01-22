Родители девочки, погибшей в Первоуральске, в момент трагедии были невменяемыми

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Крещенские купания. Курган, полиция
Силовики отпустили домой мужчину, который, предположительно, накрыл дочку вещами Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Родители пятимесячной девочки, которая задохнулась под вещами в квартире на Карбышева в Первоуральске, в момент трагедии были невменяемыми. Об этом URA.RU рассказала соседка Татьяна Васильева, добавив, что отец ребенка Евгений (имя изменено) был пьян.

«На теле ребенка не было никаких синяков, ссадин или побоев. Я вызвала врачей и полицию. Евгений и Алена (мать погибшей) в этот момент были невменяемыми. Мужчина и вовсе был пьяным», — пояснила Васильева, к которой после смерти девочки за помощью обратился Евгений.

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Соседка рассказала о смерти 5-месячной девочки в Первоуральске

По словам Васильевой, Евгений — асоциальный человек. Он пьет и иногда устраивает дебош в подъезде. «С ним страшно связываться. Он проблемный человек. Многие жильцы писали на него жалобы», — добавила собеседница URA.RU.

В распоряжении агентства не оказалось контактов Евгения и Алены. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Мать девушки, у которой погиб ребенок, не отвечает на звонки корреспондента.

Трагедия произошла вечером 21 января. Пятимесячная девочка плакала и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка. Своей сожительнице он запретил заходить в комнату. Через время та зашла, вытащила дочь из-под завалов и поняла, что малышка скончалась. К многоквартирному дому съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию. На следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Родители пятимесячной девочки, которая задохнулась под вещами в квартире на Карбышева в Первоуральске, в момент трагедии были невменяемыми. Об этом URA.RU рассказала соседка Татьяна Васильева, добавив, что отец ребенка Евгений (имя изменено) был пьян. «На теле ребенка не было никаких синяков, ссадин или побоев. Я вызвала врачей и полицию. Евгений и Алена (мать погибшей) в этот момент были невменяемыми. Мужчина и вовсе был пьяным», — пояснила Васильева, к которой после смерти девочки за помощью обратился Евгений. По словам Васильевой, Евгений — асоциальный человек. Он пьет и иногда устраивает дебош в подъезде. «С ним страшно связываться. Он проблемный человек. Многие жильцы писали на него жалобы», — добавила собеседница URA.RU. В распоряжении агентства не оказалось контактов Евгения и Алены. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Мать девушки, у которой погиб ребенок, не отвечает на звонки корреспондента. Трагедия произошла вечером 21 января. Пятимесячная девочка плакала и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка. Своей сожительнице он запретил заходить в комнату. Через время та зашла, вытащила дочь из-под завалов и поняла, что малышка скончалась. К многоквартирному дому съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию. На следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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