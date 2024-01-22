Боец погиб при участии в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Петуховском муниципальном округе Курганской области установили баннер в память о Жумабае Раизове, погибшем в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава округа Антон Волков.

«На въезде в город Петухово был установлен баннер в память о нашем земляке — Жумабае Раизове, который погиб в ходе СВО. Боец был награжден орденом Мужества посмертно, также ему присвоено звание Героя РФ», — сообщил Волков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на СВО Вячеславе Просекове. Боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.