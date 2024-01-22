22 января 2024

В Курганской области установили баннер в память о погибшем бойце СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец погиб при участии в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Петуховском муниципальном округе Курганской области установили баннер в память о Жумабае Раизове, погибшем в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава округа Антон Волков.

«На въезде в город Петухово был установлен баннер в память о нашем земляке — Жумабае Раизове, который погиб в ходе СВО. Боец был награжден орденом Мужества посмертно, также ему присвоено звание Героя РФ», — сообщил Волков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на СВО Вячеславе Просекове. Боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.

Баннер установили в память о бойце, погибшем во время спецоперации
Баннер установили в память о бойце, погибшем во время спецоперации

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В Петуховском муниципальном округе Курганской области установили баннер в память о Жумабае Раизове, погибшем в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава округа Антон Волков. «На въезде в город Петухово был установлен баннер в память о нашем земляке — Жумабае Раизове, который погиб в ходе СВО. Боец был награжден орденом Мужества посмертно, также ему присвоено звание Героя РФ», — сообщил Волков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее в селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на СВО Вячеславе Просекове. Боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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