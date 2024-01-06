В селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на спецоперации Вячеславе Просекове. Соответствующая информация размещена в паблике «Защитники Отечества — Курганская область».
«В Сунгурово состоялось открытие мемориала в честь Вячеслава Просекова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Несмотря на метель, во дворе школы собрались ученики и учителя Сунгуровской школы, друзья и родные героя», — указано в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Погибший боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.
Памятная плита будет напоминать школьникам о героизме земляка, считают авторы проекта
Фото: группа VK «Защитники Отечества I Курганская область», https://vk.com/wall-220936763_536
В селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на спецоперации Вячеславе Просекове. Соответствующая информация размещена в паблике «Защитники Отечества — Курганская область». «В Сунгурово состоялось открытие мемориала в честь Вячеслава Просекова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Несмотря на метель, во дворе школы собрались ученики и учителя Сунгуровской школы, друзья и родные героя», — указано в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Погибший боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.