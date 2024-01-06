06 января 2024
05 января 2024

Земляки установили мемориал курганскому бойцу Просекову, погибшему в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Курганский военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на спецоперации Вячеславе Просекове. Соответствующая информация размещена в паблике «Защитники Отечества — Курганская область».

«В Сунгурово состоялось открытие мемориала в честь Вячеслава Просекова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Несмотря на метель, во дворе школы собрались ученики и учителя Сунгуровской школы, друзья и родные героя», — указано в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Погибший боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.

Памятная плита будет напоминать школьникам о героизме земляка, считают авторы проекта
Памятная плита будет напоминать школьникам о героизме земляка, считают авторы проекта
Фото:

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В селе Сунгурово Курганской области установили мемориальную плиту в память о погибшем на спецоперации Вячеславе Просекове. Соответствующая информация размещена в паблике «Защитники Отечества — Курганская область». «В Сунгурово состоялось открытие мемориала в честь Вячеслава Просекова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Несмотря на метель, во дворе школы собрались ученики и учителя Сунгуровской школы, друзья и родные героя», — указано в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Погибший боец являлся кавалером ордена Мужества. На церемонии открытия мемориала присутствовали глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин, председатель местного отделения «Боевого братства» Виктор Зырянов и представитель фонда «Защитники Отечества» Людмила Глухих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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